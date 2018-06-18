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Перелезла через балкон и грозила спрыгнуть молодая женщина в Новосибирске

Спасателям удалось уговорить ее вернуться в квартиру. Женщина оказалось в неадекватном состоянии, поэтому ее передали медикам скорой помощи.

18.06.2018 Фото: МАСС Нет комментариев

Перелезла через балкон и грозила спрыгнуть молодая женщина в Новосибирске

Женщина держалась за балкон на 3 этаже

В 23:45 вчера, 17 июня,  на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска поступил звонок от бригады скорой помощи с информацией о том, что в Калининском районе на ул. Объединения на балконе третьего этажа стоит женщина и угрожает суицидом. Есть реальная угроза падения.

Спасатели МАСС прибыли по указанному адресу, где увидели женщину, находившуюся с внешней стороны балкона в неадекватном состоянии. В результате переговоров 31-летняя женщина отказалась от попытки самоубийства, перелезла через балкон и зашла в квартиру, после чего была передана бригаде скорой медицинской помощи и отделу полиции.

Все работы были завершены в 00:45, сообщили в МАСС.


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