Перелезла через балкон и грозила спрыгнуть молодая женщина в Новосибирске

В 23:45 вчера, 17 июня, на телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска поступил звонок от бригады скорой помощи с информацией о том, что в Калининском районе на ул. Объединения на балконе третьего этажа стоит женщина и угрожает суицидом. Есть реальная угроза падения.

Спасатели МАСС прибыли по указанному адресу, где увидели женщину, находившуюся с внешней стороны балкона в неадекватном состоянии. В результате переговоров 31-летняя женщина отказалась от попытки самоубийства, перелезла через балкон и зашла в квартиру, после чего была передана бригаде скорой медицинской помощи и отделу полиции.

Все работы были завершены в 00:45, сообщили в МАСС.