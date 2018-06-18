Военные кафедры снова открывают в вузах России

Новое Министерство науки и высшего образования, видимо, начнет работу с того, что уберет из вузов военные кафедры. В правительстве предложили заменить их специальными учебными центрами. Как будет выглядеть новая система военной подготовки, передает Ъ.

Сейчас пройти обучение на военной кафедре могут студенты 54 российских вузов. В случае если предложение кабинета министров будет принято, этой возможности юноши лишатся. Но взамен они смогут посещать единые учебные центры. По задумке правительства, качество военного образования в них будет намного выше, а желающих его получить — больше.

Но такую реформу многие эксперты и специалисты критикуют. Так, грядущим изменением возмущен ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров: «Я очень удивлен такой инициативой, на уровне шока. Шесть-семь лет назад мы вместе с Сергеем Шойгу восстановили систему военного образования в гражданских университетах, переоснастили их новым оборудованием, методики подогнали под сегодняшний день. Сегодня молодой человек, не отходя от студенческой скамьи, может отслужить в армии. Так зачем закрывать военные кафедры?».

Однако есть и несогласные с тем, что уровень навыков и знаний, преподаваемых на военных кафедрах, так уж высок. Например, бакалавр-выпускник этого года Егор считает, что военная кафедра на журфаке МГУ дала ему не слишком много: «Основная стадия обучения закончена, осталось летом только сборы пройти. Что касается качества образования на военных кафедрах, то занятия проходят лишь один день в неделю, то есть занимают относительно мало часов. Так что сложно сказать, что они дают».

По новой схеме будущие офицеры, сержанты, старшины и даже военные инженеры — все с пометкой «запаса» — будут на один учебный день в неделю покидать стены родного вуза и отправляться в более подходящие для воинской подготовки центры, рассказал «Коммерсантъ FM» военный эксперт Виктор Литовкин: «Многие институты в погоне за студентами заводят у себя военные кафедры, но на них нет высококвалифицированных преподавателей. Но ряд вузов сейчас не имеет не только полигонов, на которых можно потренироваться, но даже наглядных пособий».

К этому принципиально не готовы опрошенные «Коммерсантъ FM» студенты. Один из них — Антон — только собирается поступать на военную кафедру: «Я учусь в Высшей школе экономики, и у нас есть своя военная кафедра. И в том формате, в котором у нас это есть сейчас, студенты стараются гораздо больше, потому что это родной вуз и знакомые преподаватели».

По замыслу кабмина, поступать в военные центры будет проще — централизованная организация поможет сократить бюрократические процессы. Кроме того, теперь у студентов будет больше возможности для выбора, считает координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

«Отсрочку от военной службы предоставляет само обучение в институте, а не занятия на военной кафедре. Обучение на военной кафедре в образовательном центре добровольно, что можно только приветствовать. Это своего рода оптимизация, которую военные ведомства проводят, чтобы сэкономить резервы и при этом охватить наибольшее количество студентов», — пояснил он.

Это не первое изменение системы военного обучения — чуть больше года назад студентам, в чьих вузах нет соответствующей кафедры, разрешили проходить подготовку в военных учебных заведениях. Теперь, видимо, и им придется посещать единые центры.

Тем временем, глава РАН сообщил, что изменения ждут и аспирантуру. Срок обучения там в некоторых случаях увеличат до шести лет, а часы лекций для аспирантов сократят.