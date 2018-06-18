КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю, 8-913-939-6738
Продам студию. 8-913-939-6738
Продам 1-ю, 8-913-939-6738
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Перевозить детей разрешено в автобусе не старше 10 лет и с проблесковым маячком

Перелезла через балкон и грозила спрыгнуть молодая женщина в Новосибирске

Распорол живот прыгнувший с пирса на пляже «Ремикс» пловец в Бердске

Военные кафедры снова открывают в вузах России

Засыпали яму, вокруг которой «танцевали» автомобили на дороге в Бердске

Арест помешал возглавить «СибЭко» экс-директору КБУ Бердска

Смертельный «Аллюр»: Начался суд по делу об обрушении конного манежа под Бердском

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Секрет счастья от далай-ламы: Безудержные желания разрушают человека

За пару секунд воры обчистят автомобиль

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Военные кафедры снова открывают в вузах России

Студентов обучат военному делу в новых условиях. Как эксперты и учащиеся оценивают предложение правительства?

18.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Военные кафедры снова открывают в вузах России

Студентам полагает отсрочка от службы в армии на время учебы

Новое Министерство науки и высшего образования, видимо, начнет работу с того, что уберет из вузов военные кафедры. В правительстве предложили заменить их специальными учебными центрами. Как будет выглядеть новая система военной подготовки, передает Ъ.

Сейчас пройти обучение на военной кафедре могут студенты 54 российских вузов. В случае если предложение кабинета министров будет принято, этой возможности юноши лишатся. Но взамен они смогут посещать единые учебные центры. По задумке правительства, качество военного образования в них будет намного выше, а желающих его получить — больше.

Но такую реформу многие эксперты и специалисты критикуют. Так, грядущим изменением возмущен ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров: «Я очень удивлен такой инициативой, на уровне шока. Шесть-семь лет назад мы вместе с Сергеем Шойгу восстановили систему военного образования в гражданских университетах, переоснастили их новым оборудованием, методики подогнали под сегодняшний день. Сегодня молодой человек, не отходя от студенческой скамьи, может отслужить в армии. Так зачем закрывать военные кафедры?».

Однако есть и несогласные с тем, что уровень навыков и знаний, преподаваемых на военных кафедрах, так уж высок. Например, бакалавр-выпускник этого года Егор считает, что военная кафедра на журфаке МГУ дала ему не слишком много: «Основная стадия обучения закончена, осталось летом только сборы пройти. Что касается качества образования на военных кафедрах, то занятия проходят лишь один день в неделю, то есть занимают относительно мало часов. Так что сложно сказать, что они дают».

По новой схеме будущие офицеры, сержанты, старшины и даже военные инженеры — все с пометкой «запаса» — будут на один учебный день в неделю покидать стены родного вуза и отправляться в более подходящие для воинской подготовки центры, рассказал «Коммерсантъ FM» военный эксперт Виктор Литовкин: «Многие институты в погоне за студентами заводят у себя военные кафедры, но на них нет высококвалифицированных преподавателей. Но ряд вузов сейчас не имеет не только полигонов, на которых можно потренироваться, но даже наглядных пособий».

К этому принципиально не готовы опрошенные «Коммерсантъ FM» студенты. Один из них — Антон — только собирается поступать на военную кафедру: «Я учусь в Высшей школе экономики, и у нас есть своя военная кафедра. И в том формате, в котором у нас это есть сейчас, студенты стараются гораздо больше, потому что это родной вуз и знакомые преподаватели».

По замыслу кабмина, поступать в военные центры будет проще — централизованная организация поможет сократить бюрократические процессы. Кроме того, теперь у студентов будет больше возможности для выбора, считает координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

«Отсрочку от военной службы предоставляет само обучение в институте, а не занятия на военной кафедре. Обучение на военной кафедре в образовательном центре добровольно, что можно только приветствовать. Это своего рода оптимизация, которую военные ведомства проводят, чтобы сэкономить резервы и при этом охватить наибольшее количество студентов», — пояснил он.

Это не первое изменение системы военного обучения — чуть больше года назад студентам, в чьих вузах нет соответствующей кафедры, разрешили проходить подготовку в военных учебных заведениях. Теперь, видимо, и им придется посещать единые центры.

Тем временем, глава РАН сообщил, что изменения ждут и аспирантуру. Срок обучения там в некоторых случаях увеличат до шести лет, а часы лекций для аспирантов сократят.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Прокуратура и жилинспекция проверят электроснабжение домов бизнесмена Илющенко в Бердске Перевозить детей разрешено в автобусе не старше 10 лет и с проблесковым маячком Получили травмы, прыгая в воду с пирса, жители Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика