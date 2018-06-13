Плату за проезд на берег Обского моря в районе «Чайки» через шлагбаум собирают в Бердске

При въезде в зону отдыха «Чайка» на побережье Обского моря в Бердске установлен павильон со шлагбаумом. На стене КПП висит плакат. Он крупными русскими буквами оповещает о том, что проезд на побережье — только по пропускам. Пропуск можно «оформить» тут же, и стоить это будет 300 рублей.

На том же плакате, буквами поменьше и внизу, указано, что это тариф на платную услугу, которую оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами г. Бердска».

Заместитель директора управления природными ресурсами Андрей Неустроев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», кому и для чего потребовалось устанавливать платный въезд в зону отдыха «Чайка».

— … Наши рыбаки все белые и пушистые… Только мы опять по весне вывезли три КамАЗа мусора… Культура наших людей желает быть лучше… …Время идет и в бердских лесах пора наводить порядок. Данная территория является водоохранной. По закону движение автотранспортных средств по водоохранным зонам запрещено. Вон там асфальт кончился — дальше машина не имеет права проезжать, — акцентировал Андрей Иванович.

Также Неустроев рассказал, что данная мера — взимание платы — рассчитана, в основном, на гостей Бердска. По его словам. Большинство бердчан могут въехать в зону отдыха со стороны БЭМЗа и прочими путями. Но в ближайшие годы планируется перекрыть все оставшиеся въезды.

— Это долгосрочная программа, до 2024 года. Мы постепенно будем наводить порядок в лесах, и к 2024году те, кто захочет отдохнуть на берегу, будут брать котомочки, рюкзачки и пешочком идти на берег. Автомобили на берег допускаться не будут, — пообещал Андрей Иванович.

Кроме того, он сообщил, что на предстоящей неделе будет перекрыт въезд и на территорию «Чайки», расположенную перед элитным коттеджным поселком.

Автор видео Слава Душин

