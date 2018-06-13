Плату за проезд на берег Обского моря в районе «Чайки» через шлагбаум собирают в Бердске

При въезде в зону отдыха «Чайка» на побережье Обского моря в Бердске установлен павильон со шлагбаумом. На стене КПП висит плакат. Он крупными русскими буквами оповещает о том, что проезд на побережье — только по пропускам. Пропуск можно «оформить» тут же, и стоить это будет 300 рублей.
На том же плакате, буквами поменьше и внизу, указано, что это тариф на платную услугу, которую оказывает муниципальное бюджетное учреждение «Управление природными ресурсами г. Бердска».
Плакат, оповещающий о платном проезде в зону отдыха «Чайка»
Заместитель директора управления природными ресурсами Андрей Неустроев рассказал «Курьер. Среда. Бердск», кому и для чего потребовалось устанавливать платный въезд в зону отдыха «Чайка».
— … Наши рыбаки все белые и пушистые… Только мы опять по весне вывезли три КамАЗа мусора… Культура наших людей желает быть лучше… …Время идет и в бердских лесах пора наводить порядок. Данная территория является водоохранной. По закону движение автотранспортных средств по водоохранным зонам запрещено. Вон там асфальт кончился — дальше машина не имеет права проезжать, — акцентировал Андрей Иванович.
Приложение к постановлению администрации Бердска № 2223
Также Неустроев рассказал, что данная мера — взимание платы — рассчитана, в основном, на гостей Бердска. По его словам. Большинство бердчан могут въехать в зону отдыха со стороны БЭМЗа и прочими путями. Но в ближайшие годы планируется перекрыть все оставшиеся въезды.
Заместитель директора управления природными ресурсами Андрей Неустроев
— Это долгосрочная программа, до 2024 года. Мы постепенно будем наводить порядок в лесах, и к 2024году те, кто захочет отдохнуть на берегу, будут брать котомочки, рюкзачки и пешочком идти на берег. Автомобили на берег допускаться не будут, — пообещал Андрей Иванович.
Кроме того, он сообщил, что на предстоящей неделе будет перекрыт въезд и на территорию «Чайки», расположенную перед элитным коттеджным поселком.
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«Данная территория является водоохранной. По закону движение автотранспортных средств по водоохранным зонам запрещено. Вон там асфальт кончился — дальше машина не имеет права проезжать, — акцентировал Андрей Иванович.» (С)
Как машина «не имеет права там ездить», так и вы не имеете права там деньги брать за проезд. Прокуратура вам ещё не разъяснила этот момент как Кузнецову?
«Прокуратура выяснила, что предприниматель незаконно брал деньги за парковку на побережье. Она там вообще не могла существовать, так как по закону в 200 метрах от воды парковка и проезд может быть только по дорогам или поверхностям с твердым покрытием. Дорог и других твердых покрытий на «Чайке» нет, выяснила прокуратура.» (с)
10 2
Заехать на берег 300, поставить палатку 300, костер еще 300. Покупаться зайти в воду по колено 100, по шею 300, нырнуть 500. вынырнуть 1000.
Прайс на будущее
P.S. сходить в туалет в лесу еще 100.
Мдаа…
5 2
Правильно
Заколебали уже эти засранцы на берегу
3 0
дыкть, от того что за проезд деньги кто-то ушлый решил брать, засранцы не перестанут быть засранцами.
3 1
А ямы на въезде засыпали?
0 0