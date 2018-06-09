От руки нарисовали дендропроект парка Победы в Бердске

Любят гулять по парку Победы жители Бердска.

Можно долго рассуждать на тему, что парк не обустроен должным образом, что в нем много проблем. Однако те люди, у которых по жизни «стакан наполовину полон», восхищаются зелеными насаждениями парка Победы. И им очень нравится его ландшафтный дизайн. Например, как читателю «Курьер. Среда. Бердск», которому хотелось бы узнать о людях, которые сделали проект парка.

Ландшафтный проект парка Победы делали практически в одно время со строительством Мемориала Славы, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая сектором просветительской работы бердского городского историко-художественного музея Марина Янеева.

-Дендропроект был нарисован на листочке. От времени он весь пожелтел. Этот листочек я нашла в отделе земельных отношений, когда мы разрабатывали концепцию развития парка. Проект был нарисован от руки. Каждое дерево было пронумеровано. Проект был разработан специалистами, но высаживали деревья представители организаций, предприятий, школьники, студенты, общественники. В общем, силами добровольцев, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

Деревья в парке Победы растут с конца 70-х — начала 80-х годов. И скоро многим деревьям, как и Мемориалу Славы, исполнится 38 лет.

Справка

9 мая 1972 года на митинге в честь Победы было сказано о том, что в Бердске решено возвести самое грандиозное за всю историю города мемориальное сооружение: парк Победы и памятник воинам-бердчанам. Местом строительства определили юго-восточную часть города, на возвышенности между улицей Спортивной и рекой Шадрихой.

В мае 1973 года строители заложили первый камень в основание памятника — светло-серый гранит с пятиконечной звездой, высеченной на одной из граней будущего монумента и надписью: «Здесь будет воздвигнут мемориал бердчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Лишь через восемь лет памятник был построен за счет пожертвований предприятий.

9 мая 1980 года состоялось торжественное открытие монумента в парке Победы, на котором зажег Вечный огонь фронтовик, кавалер трех орденов Славы Дмитрий Стребков.

Мемориал состоит из пяти блоков. Четыре нижних символизируют трудные военные четыре года войны. Верхний блок олицетворяет победный 1945-й, он изображен в виде развевающегося Знамени Победы. Высота этих мраморных высот равна 1418 сантиметров – ровно по числу военных дней.

Дорожки парка сходятся к центру комплекса — Вечному огню. Он зажжен в центре своеобразного мавзолея- символической погребальницы. На стенах мавзолея пилоны с именами павших.

Четыре воина-атланта своими могучими плечами удерживают в скорбном молчании крышку саркофага. Саркофаг выполнен в виде носилок, на которых воины выносят с поля боя своего убитого друга. По обеим его сторонам выбиты священные слова: «Никто не забыт. Ничто не забыто». С течением лет их суровые и скорбные фигуры окаменели.

Завершают композицию — «урны-звезды» с землей городов-героев, главные даты войны и массивные «ленты-надписи», раскинувшиеся по краям: «Вечно будет жить в сердцах поколений – великий подвиг советского народа – в борьбе за честь и свободу Родины».

В конце площади, возвышаясь над ней, находится мраморный стилобат, сюда можно подняться и подойти к двум «стендам» с перечнем того, что было сделано горожанами для фронта, и того количества наград, которыми были удостоены сами фронтовики: «В Бердске накануне насчитывалось около 11 тысяч жителей. Ушли защищать Отечество 2000 граждан нашего города и каждый второй погиб в сражениях за Родину. За отвагу и мужество боевыми орденами и медалями награждено 1339 рядовых и сержантов, 400 офицеров.

Дни и ночи в Бердске выпускалась продукция для фронта, готовились сибирские добровольческие части, на личные сбережения горожан построены и переданы Красной армии танковая колонна и авиаэскадрилья. Отправлено на фронт 1000 пар валенок, 12000 пар обуви, 10000 пар варежек, 20000 комплектов обмундирования»

Между «стендами» — стела, как образ победы и стремления к ней в равной степени, как фронта, так и тыла — все это вместе дает зрителям полное представление о главных источниках Победы.

Памятник является объектом культурного наследия Новосибирской области регионального значения, включен в единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Автор ансамбля — известный художник-монументалист Александр Сергеевич Чернобровцев.