Разработают за 3 млн рублей генплан Бердска до 2040 года
Законно рубят лес возле БЭМЗа в Бердске
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Школьник загорелся, заправляя зажигалку в Бердске
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Худшие дороги в мире обнаружили на Украине и в Африке
Посадившую на 10 лет за коррупцию мэра Бердска судью Путин перевел в областной суд
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
Новых зама по экономике и главного архитектора представил чиновникам мэр Бердска
И-и-и-и-эх-ма! Сссанитары!
«Берегите природу, вашу мать!»
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вот пусть новый начальник отдела МВД даст принципиальную оценку деятельность беспредельщице шерстобитовой и ее друганам черным лесорубам
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