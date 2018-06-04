Законно рубят лес возле БЭМЗа в Бердске

В лесу в районе Бердского электромеханического завода в понедельник начали рубить деревья, сообщили 4 июня, в пресс-центре мэрии Бердска.

Работы проводит Бердский лесхоз в рамках технического задания по санитарной рубке в рамках хода за лесом. Спиливают деревья лесники в квартале 30, выделе 32. По официальной информации, работы согласованы с управлением природными ресурсами Бердска».

Зная о том, как трепетно бердчане относятся к лесу, администрация решила предупредить заранее о том, что вырубка возле БЭМЗа законна.