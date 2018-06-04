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Посадившую на 10 лет за коррупцию мэра Бердска судью Путин перевел в областной суд

Президент РФ назначил Юлию Деменкову в уголовную коллегию Новосибирского областного суда. В бердском горсуде она отработала чуть более трех лет.

4.06.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Посадившую на 10 лет за коррупцию мэра Бердска судью Путин перевел в областной суд

Юлия Деменкова сейчас работает в Новосибирском областном суде

В Бердском федеральном суде появилась вакансия. Судья Юлия Деменкова, которая вела самые громкие процессы последних лет, перешла на работу в областной суд, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя горсуда Наталья Сафронова. Президент назначил Юлию Геннадьевну судьей Новосибирского областного суда на 6 лет.

Именно Юлия Деменкова в 2015 году вынесла приговор мэру Бердска Илье Потапову. За взятки и другие коррупционные преступления она назначила ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, по решению суда Потапов должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Сейчас уголовная коллегия Бердского горсуда состоит из трех судей: председатель суда Павел Яковинов, судьи Наталья Агеева и Татьяна Васюхневич. В ближайшее время место Юлии Деменковой займет другой судья, которого ищут на конкурсной основе.

В конце мая одним судьей в гражданской коллегии Бердского городского суда стало больше. К работе приступил Сергей Мельчинский, назначенный в должность указом президента.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до того, как Деменкова пришла в федеральный суд, она 3,5 года отработала в мировом суде Бердска. 30 января 2015 года Юлия Геннадьевна указом президента Путина назначена судьей горсуда без ограничения срока полномочий. 17 февраля она приступила к своим обязанностям.

Судебный процесс над Ильей Потаповым и его замом Владимиром Мухамедовым стал первым громким уголовным делом в карьере судьи Деменковой.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Посадил дед репку

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