4 трлн рублей должны россияне по кредитам и займам

Долги россиян за I квартал 2018 года выросли до 4 трлн рублей, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). И почти половина из них приходится на полученные населением займы. По данным Центробанка, в первые три месяца года розничное кредитование продолжило расти, в том числе в сегменте необеспеченных потребительских ссуд. Уровень просроченной задолженности снижается, и она концентрируется в сегменте «старых» займов, отмечает регулятор. Но обслуживать долги станет легче благодаря снижению ставок в экономике и возможности рефинансировать «старый» кредит, отмечают эксперты.

Год к году долги россиян выросли более чем на 5% (в I квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 трлн рублей). Больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции — таких было 15,4 млн. При этом в денежном выражении почти половина всех подлежащих взысканию долгов приходится на кредиты — всего 1,8 трлн рублей.

На 1 апреля, россияне были должны банкам 12,6 трлн рублей, из них 0,8 трлн рублей — это просроченная задолженность перед действующими банками, отметил начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Оставшийся триллион рублей приходится на долги перед ликвидируемыми кредитными организациями (Татфондбанком, Связным банком и другими), а также на ссуды, переуступленные коллекторам, пояснил он. Просроченные долги перед МФО, взыскиваемые ФССП, практически незаметны — это около 50 млрд рублей, добавил эксперт.

Рост долгов на 5% можно считать умеренным, отметил зампред правления Локо банка Андрей Люшин. Доля просроченной задолженности по кредитам в I квартале снизилась на 3,7 процентного пункта и составила 15,8%, и она концентрируется в портфеле «старых» ссуд, отмечается в отчете ЦБ. Такие кредиты выдавались по более высоким ставкам и требовали больше ресурсов для обслуживания. Качество новых кредитов лучше, считают в ЦБ, а значит, риск неплатежа по ним ниже.

По оценке НБКИ, за последние полгода долговая нагрузка на россиян снизилась: отношение дохода ко всем кредитным платежам (PTI — paymentonincome) уменьшилось на 1,05 процентного пункта — до 23,6%. Для российских заемщиков PTI не должен превышать 33%, отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Согласно опросу инФОМ, домохозяйства на фоне снижения процентных ставок в экономике активнее берут займы, например, ипотеку, поэтому растет доля семей, чьи расходы на обслуживание кредитов составляют 10–25% от ежемесячного дохода, добавил он. Но это не несет в себе значительных структурных рисков, так как оценки вероятности невозврата не меняются, подчеркнул эксперт.

Снижение долговой нагрузки в целом легко объяснить возможностью рефинансировать старый кредит по более низкой ставке, пояснил Андрей Люшин. Таким образом, совокупные расходы на обслуживание долга снижаются.

В целом неплатежи более характеры для сегмента потребительских кредитов, и их почти нет в сегменте ипотечного кредитования, отметили в НБКИ. По оценке бюро, 22,7% потребительских кредитов просрочены на 30+ дней, а 21,8% — на 90+ дней. В ипотеке просрочка составляет 3,2% и 2,8% соответственно.

Ключевая проблема не столько в масштабах кредитования населения, сколько в достаточно высоких ставках и коротких сроках, на которые выдается значительная часть ссуд, полагает Станислав Волков. По его словам, из-за этого у части домохозяйств PTI достигает 50%, хотя сейчас их доля и невелика.

По данным ЦБ, российские банки не стали резко смягчать условия кредитования — требования к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредитам оставались строгими, что позволяет рассчитывать на более высокое качество кредитного портфеля и отсутствие значительных проблем с возвратом долга. Согласно опросу инФОМ, проведенному по заказу регулятора, 74% россиян уверены, что смогут расплатиться по кредиту.