Труп утопленника нашли в реке Бердь в Искитимском районе

В среду в Бердске обнаружили утопленника. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в службе гражданской защиты населения Искитима.

30 мая в 23.10 в Единую дежурную диспетчерскую службу города от сотрудников Искитимского спасательного отряда поступило сообщение о том, что в реке Бердь находится тело утонувшего человека. Труп нашли в районе кафе «Феникс» в воде. Данная информация была доведена до дежурной смены отдела полиции «Искитимский».

В начале первого часа ночи силами полицейских и спасателей тело поднято из воды. Погибшим оказался житель Заречного микрорайона Искитима. Выяснилось, что он ушел из дома и пропал вечером 26 мая. По факту гибели искитимца ведется следствие.