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Праздновать День детства запланировали целую неделю в Бердске

Кульминацией станут игры, концерты, мастер-классы и соревнования, которые пройдут 1 июня в городском парке и на главной площади города.(АФИША)

31.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Праздновать День детства запланировали целую неделю в Бердске

Детям обещают интересную программу, невзирая на погоду

Программа праздника, посвященного Международному дню защиты детей

1 июня
Городской парк культуры и отдыха

Танцевальная площадка
11:00 — 12:30 Творческий конкурс «Лучше всех» (среди детей от 4 до 10 лет)
13:00 — 15:00 Развлекательная программа
«Мы вместе». Призы от «Parallel’», «Target», «Марисоль», «Курьер.Среда.Бердск» и др.
15:00 — 17:00 Городской фестиваль для молодых семей «Энергия детства», «Киндер-КВЕСТ» для детей и родителей
17:00 — 19:00 Праздничный концерт детских творческих коллективов «Город Сказок», посвященный Международному дню защиты детей

Спортивная площадка
12:00 — 17:00 Турнир по стритболу, посвященный Международному дню защиты детей
15:00 — 19:00 Фестиваль уличных культур, молодежный мини-стрит-парк (рампа)

Аллеи парка
10:00 — 12:00 Детская анимационно-познавательная программа «Электромеханический Арбат»
12:00 Блицтурнир по шахматам
13:00 — 16:00 «Аллея выдумщиков и изобретателей»: ярмарка, мастер-классы
14:00 — 16:00 «Аллея профессий»
13:00 — 16:00 Выставка работ учащихся ДХШ «Весна»;
мастер-классы: «Наши шедевры», «Открытка», «Мягкая игрушка», «Лепка»
17:00 — 19:00 Игровая кругосветка «Лабиринт чудес»;
«Последние богатыри или в гостях у сказки»;
розыгрыш праздничной лотереи.

Праздничная площадка
14:00 — 16:00 Марафон «Детству безопасные дороги»

Площадь Горького
10:00 — 19:00 Работа торговых рядов
15:00 — 16:00 Эстафета здоровья «Большие гонки» для учащихся 5-х классов общеобразовательных учреждений
15:00 — 17:00 Конкурсы рисунков на асфальте «Разукрасим этот мир»

Площадь Дворца культуры «Родина»
11:00 — 13:00 Работа торговых рядов.
Мастер-класс творческих объединений клуба «Прогресс» (бисероплетение, народная кукла, техническое моделирование)
11:00 — 13:00 Театрализованная программа «Вокруг света за одно лето»
13:00 Кукольно-артистическое пространство «Чепуха в чемодане»; конкурс рисунков на асфальте

Дворец культуры «Родина»
16:00 Финал областного конкурса начинающих исполнителей эстрадной песни «Си-ми-до-мик»
17:30 Демонстрация мультфильмов образцового коллектива студии мультипликации «Арбуз» МАУ «Дворец культуры «Родина»
14:00 Праздничная программа. «Пляж Старый Бердск»

Централизованная библиотечная система Бердска
01.06 — 15.06
Онлайн презентация «Безопасный интернет» (Центральная библиотека, ул. Ленина, 13г)

01.06 10:00
09:00 — 16:00
— Библиотечный урок «Безопасный Интернет»
— Индивидуальные консультации и беседы с детьми и родителями (Центральная детская библиотека,
ул. Свердлова, 1)

01.06 10:00 — 18:00
Акция «Не ходи туда – не знаю куда»: знакомство с библиотечными сайтами (Филиал-библиотека № 2, п. Новый)

01.06 08:00 — 17:00, 11:00 и по заявкам
— Акция одного дня «Лето для поднятия книжного иммунитета»
— Выставка-предупреждение, библиотечный урок «Твой интернет – твоя безопасность» (Филиал-библиотека № 3,
ул. Лунная, 22а)

01.06 10:00 — 17:00
Единый день безопасности детей в Интернет «Дети в хорошем интернете!» (Филиал-библиотека № 4, ДК «Родина»)

01.06 10:00, 11:00
Акция «Летнее чтение»:
— литературная программа «Читающие дети умнее всех на свете»,
— беседа-урок «Безопасность в сети интернет» (Филиал-библиотека № 5, ул. К.Маркса, 62)

01.04.06.2018 с 10:00
Игровые посиделки «Каникулы плюс книжки!» (Филиал-библиотека № 4, ДК «Родина»)

16.06 — 30.06
Виртуальная книжная выставка «О воспитании детей» (Центральная библиотека, Ленина, 13г)
Бердская детская музыкальная школа им. Свиридова

04.06 12:00
Концерт «Здравствуй, лето!»

3 июня в 11.00 детский праздник у Дворца культуры «Родина»
— Интересные конкурсы, веселые игры, цирковые номера, выступление коллективов, аниматоров, ростовых кукол, мимов.
— В небо взлетят воздушные шары. Юные бердчане перевоплотятся посредством аквагрима, получат призы и подарки.

Тематические мероприятия
04.06 10:00 Городская акция «Здравствуй, малыш!» (поздравление молодых мам с рождением ребенка)
07.06 и 08.06 Открытие городского детского фестиваля «Краски лета» (ФОК «Метелица»)

Игровые программы в микрорайонах города
04.06 15:00
Праздничные игровые программы от отряда аниматоров на вечерних спортивно-игровых площадках во дворах (Горького, 1 )
16:30 (Комсомольская, 23)

05.06
15:00 Советская, 64
16:30 Микрорайон, 23
Праздничные игровые программы от отряда аниматоров на вечерних спортивно-игровых площадках во дворах

07.06 15:00
Праздничные игровые программы от отряда аниматоров на вечерних спортивно-игровых площадках во дворах (микрорайон Северный, 2)


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