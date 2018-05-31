Праздновать День детства запланировали целую неделю в Бердске

Программа праздника, посвященного Международному дню защиты детей

1 июня

Городской парк культуры и отдыха

Танцевальная площадка

11:00 — 12:30 Творческий конкурс «Лучше всех» (среди детей от 4 до 10 лет)

13:00 — 15:00 Развлекательная программа

«Мы вместе». Призы от «Parallel’», «Target», «Марисоль», «Курьер.Среда.Бердск» и др.

15:00 — 17:00 Городской фестиваль для молодых семей «Энергия детства», «Киндер-КВЕСТ» для детей и родителей

17:00 — 19:00 Праздничный концерт детских творческих коллективов «Город Сказок», посвященный Международному дню защиты детей

Спортивная площадка

12:00 — 17:00 Турнир по стритболу, посвященный Международному дню защиты детей

15:00 — 19:00 Фестиваль уличных культур, молодежный мини-стрит-парк (рампа)

Аллеи парка

10:00 — 12:00 Детская анимационно-познавательная программа «Электромеханический Арбат»

12:00 Блицтурнир по шахматам

13:00 — 16:00 «Аллея выдумщиков и изобретателей»: ярмарка, мастер-классы

14:00 — 16:00 «Аллея профессий»

13:00 — 16:00 Выставка работ учащихся ДХШ «Весна»;

мастер-классы: «Наши шедевры», «Открытка», «Мягкая игрушка», «Лепка»

17:00 — 19:00 Игровая кругосветка «Лабиринт чудес»;

«Последние богатыри или в гостях у сказки»;

розыгрыш праздничной лотереи.

Праздничная площадка

14:00 — 16:00 Марафон «Детству безопасные дороги»

Площадь Горького

10:00 — 19:00 Работа торговых рядов

15:00 — 16:00 Эстафета здоровья «Большие гонки» для учащихся 5-х классов общеобразовательных учреждений

15:00 — 17:00 Конкурсы рисунков на асфальте «Разукрасим этот мир»

Площадь Дворца культуры «Родина»

11:00 — 13:00 Работа торговых рядов.

Мастер-класс творческих объединений клуба «Прогресс» (бисероплетение, народная кукла, техническое моделирование)

11:00 — 13:00 Театрализованная программа «Вокруг света за одно лето»

13:00 Кукольно-артистическое пространство «Чепуха в чемодане»; конкурс рисунков на асфальте

Дворец культуры «Родина»

16:00 Финал областного конкурса начинающих исполнителей эстрадной песни «Си-ми-до-мик»

17:30 Демонстрация мультфильмов образцового коллектива студии мультипликации «Арбуз» МАУ «Дворец культуры «Родина»

14:00 Праздничная программа. «Пляж Старый Бердск»

Централизованная библиотечная система Бердска

01.06 — 15.06

Онлайн презентация «Безопасный интернет» (Центральная библиотека, ул. Ленина, 13г)

01.06 10:00

09:00 — 16:00

— Библиотечный урок «Безопасный Интернет»

— Индивидуальные консультации и беседы с детьми и родителями (Центральная детская библиотека,

ул. Свердлова, 1)

01.06 10:00 — 18:00

Акция «Не ходи туда – не знаю куда»: знакомство с библиотечными сайтами (Филиал-библиотека № 2, п. Новый)

01.06 08:00 — 17:00, 11:00 и по заявкам

— Акция одного дня «Лето для поднятия книжного иммунитета»

— Выставка-предупреждение, библиотечный урок «Твой интернет – твоя безопасность» (Филиал-библиотека № 3,

ул. Лунная, 22а)

01.06 10:00 — 17:00

Единый день безопасности детей в Интернет «Дети в хорошем интернете!» (Филиал-библиотека № 4, ДК «Родина»)

01.06 10:00, 11:00

Акция «Летнее чтение»:

— литературная программа «Читающие дети умнее всех на свете»,

— беседа-урок «Безопасность в сети интернет» (Филиал-библиотека № 5, ул. К.Маркса, 62)

01.04.06.2018 с 10:00

Игровые посиделки «Каникулы плюс книжки!» (Филиал-библиотека № 4, ДК «Родина»)

16.06 — 30.06

Виртуальная книжная выставка «О воспитании детей» (Центральная библиотека, Ленина, 13г)

Бердская детская музыкальная школа им. Свиридова

04.06 12:00

Концерт «Здравствуй, лето!»

3 июня в 11.00 детский праздник у Дворца культуры «Родина»

— Интересные конкурсы, веселые игры, цирковые номера, выступление коллективов, аниматоров, ростовых кукол, мимов.

— В небо взлетят воздушные шары. Юные бердчане перевоплотятся посредством аквагрима, получат призы и подарки.

Тематические мероприятия

04.06 10:00 Городская акция «Здравствуй, малыш!» (поздравление молодых мам с рождением ребенка)

07.06 и 08.06 Открытие городского детского фестиваля «Краски лета» (ФОК «Метелица»)

Игровые программы в микрорайонах города

04.06 15:00

Праздничные игровые программы от отряда аниматоров на вечерних спортивно-игровых площадках во дворах (Горького, 1 )

16:30 (Комсомольская, 23)

05.06

15:00 Советская, 64

16:30 Микрорайон, 23

Праздничные игровые программы от отряда аниматоров на вечерних спортивно-игровых площадках во дворах

07.06 15:00

Праздничные игровые программы от отряда аниматоров на вечерних спортивно-игровых площадках во дворах (микрорайон Северный, 2)