Дренаж в Бердске: Уже собрали первое колодезное кольцо для осушения города

Монтаж кольцевых ножей для колодца лучевого дренажа
Сегодня, 30 мая, председатель совета директоров и соучредитель компании «Виогем» Антон Экдышман из Белгорода лично проконтролировал начало сооружение дренажной системы для осушения Бердска.
— Для начала хотелось бы выразить благодарность жителям дома № 88 по улице Красноармейской. Во-первых, они предоставили нам временное помещение для переодевания рабочих, пока у нас не прибыл строительный вагончик. Во-вторых, они дали возможность подключиться к электросети, благодаря чему у нас уже сейчас есть питание для сварочного аппарата и маломощного строительного инструмента, — высказался Антон Самойлович.
грейфер
В ближайшее время строительная площадка будет подключена к необходимым мощностям и работа пойдет по запланированному графику.
— После получения необходимой мощности мы приступим к опусканию колодца. Мы будем делать это с помощью грейфера — двустворчатого ковша. Кроме того, скоро будут дорожные знаки, мы их получим и расставим вокруг стройки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Антон Экдышман
Сейчас на объекте поставили ножевое кольцо, его «обваривают» и скрепляют сегменты между собой. Это кольцо будет погружаться в землю в процессе выемки грунта. Из-за стесненных условий складировать вырытую землю некуда. Поэтому поэтому ее будут грузить сразу на самосвал.
Стройплощадка «ЛД-5». Тесновато
На копку колодца планируется затратить две недели. После этого должен начаться процесс бурения, но для его реализации нужна еще большая мощность, чем 15 киловатт.
— Об этом мы решаем вопрос с РЭС, потому что буровая установка потребляет гораздо большую мощность. Мы надеемся эту часть работы, связанную с электроснабжением, выполнить к моменту окончания монтажа колодца, — поделился планами Экдышман.
Антон Экдышман, председатель совета директоров компании «Виогем»
Как только закончится погружение первого колодца, «Виогем» сразу перейдет на вторую площадку, где будет действовать, в целом, по тому же принципу, что и с первым колодцем. То есть, сначала ограждение, затем электроснабжение, сборка кольцевых ножей и так далее. А на первой площадке будет производиться бурение лучевых скважин и сбросной скважины, ведущей к ливневой канализации.
— После того, как на первом колодце всё это завершим, можно будет начинать временную эксплуатацию. То есть, начать откачку воды до момента его передачи в обслуживающую организацию, — сказал Антон Самойлович.
Готовый колодец будет иметь забетонированное дно, там же останутся и кольцевые ножи. Следовательно, для каждого нового колодца нужно будет отдельный комплект ножей.
Не обошлось и без осложнений. После того, как началась сборка первого кольца, выяснился неприятный факт: при монтаже колодца неминуемо зацепят водопроводную трубу, которой подключена ближайшая колонка. Поэтому после сборки первого кольца его придется передвигать ближе к забору вокруг частного участка.
— Хочу сказать спасибо компании «Лига» за предоставленную возможность через нее получить мощность в 15 киловатт для питания привода грейфера, — отметил Антон Самойлович.
План расположения колодцев лучевого дренажа на подтопляемой территории Бердска
Ну да дожди мешали провести эти подготовительные работы и утрясти вопросы с подключением электроэнергии!
0 2
Уважаемая редакция, убедительная просьба контролировать тех, кто печатает тексты статей на сайт! Ну невозможно порой читать!! То ли торопитесь, то ли проблемы с орфографией и синтаксисом!!!? Вы же все-таки СМИ.
1 0