Дренаж в Бердске: Уже собрали первое колодезное кольцо для осушения города

Сегодня, 30 мая, председатель совета директоров и соучредитель компании «Виогем» Антон Экдышман из Белгорода лично проконтролировал начало сооружение дренажной системы для осушения Бердска.

— Для начала хотелось бы выразить благодарность жителям дома № 88 по улице Красноармейской. Во-первых, они предоставили нам временное помещение для переодевания рабочих, пока у нас не прибыл строительный вагончик. Во-вторых, они дали возможность подключиться к электросети, благодаря чему у нас уже сейчас есть питание для сварочного аппарата и маломощного строительного инструмента, — высказался Антон Самойлович.

В ближайшее время строительная площадка будет подключена к необходимым мощностям и работа пойдет по запланированному графику.

— После получения необходимой мощности мы приступим к опусканию колодца. Мы будем делать это с помощью грейфера — двустворчатого ковша. Кроме того, скоро будут дорожные знаки, мы их получим и расставим вокруг стройки, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Антон Экдышман

Сейчас на объекте поставили ножевое кольцо, его «обваривают» и скрепляют сегменты между собой. Это кольцо будет погружаться в землю в процессе выемки грунта. Из-за стесненных условий складировать вырытую землю некуда. Поэтому поэтому ее будут грузить сразу на самосвал.

На копку колодца планируется затратить две недели. После этого должен начаться процесс бурения, но для его реализации нужна еще большая мощность, чем 15 киловатт.

— Об этом мы решаем вопрос с РЭС, потому что буровая установка потребляет гораздо большую мощность. Мы надеемся эту часть работы, связанную с электроснабжением, выполнить к моменту окончания монтажа колодца, — поделился планами Экдышман.

Как только закончится погружение первого колодца, «Виогем» сразу перейдет на вторую площадку, где будет действовать, в целом, по тому же принципу, что и с первым колодцем. То есть, сначала ограждение, затем электроснабжение, сборка кольцевых ножей и так далее. А на первой площадке будет производиться бурение лучевых скважин и сбросной скважины, ведущей к ливневой канализации.

— После того, как на первом колодце всё это завершим, можно будет начинать временную эксплуатацию. То есть, начать откачку воды до момента его передачи в обслуживающую организацию, — сказал Антон Самойлович.

Готовый колодец будет иметь забетонированное дно, там же останутся и кольцевые ножи. Следовательно, для каждого нового колодца нужно будет отдельный комплект ножей.

Не обошлось и без осложнений. После того, как началась сборка первого кольца, выяснился неприятный факт: при монтаже колодца неминуемо зацепят водопроводную трубу, которой подключена ближайшая колонка. Поэтому после сборки первого кольца его придется передвигать ближе к забору вокруг частного участка.

— Хочу сказать спасибо компании «Лига» за предоставленную возможность через нее получить мощность в 15 киловатт для питания привода грейфера, — отметил Антон Самойлович.