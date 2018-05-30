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Что нужно для зимней рыбалки? Советы новичкам

У зимней рыбалки поклонников не меньше, чем у летней.

30.05.2018 Фото: bolshoyulov.ru Нет комментариев

Что нужно для зимней рыбалки? Советы новичкам
Во время холодов это занятие приобретает совсем иное настроение, и дают различные ощущения. Летняя рыбалка нетороплива и подталкивает на философский лад, давая возможность побыть наедине с собой, поразмышлять о жизни и вечном. А вот зимняя больше напоминает настоящую охоту, полную трудностей, опасностей, азарта и требует более серьёзной подготовки.

Необходимая экипировка

Зимняя рыбалка означает, что целый день нужно находиться на холоде. Не имея подобного опыта, можно запросто ошибиться с выбором одежды и быстро замёрзнуть. Два свитера, тёплая куртка – даже этого часто бывает мало. Для зимней рыбалки нужно настоящее снаряжение – термобелье, утеплённый комбинезон с защитой от ветра, такая же куртка, непромокаемая обувь, рукавицы и шапка, закрывающая лицо. Можно выбрать одежду shaman премиального качества на сайте https://proformshop.ru.

Если приобрести такой набор не позволяют финансы, то можно обойтись штанами на синтепоне, овчиной, дублёнкой и валенки с галошами. Этого хватит, чтобы провести на открытом воздухе несколько часов, а то и целый день, если погода не очень морозная. Выбирая одежду, важно учитывать, что зимняя рыбалка – это не только холод, но ещё и сырость. Поэтому белью нужно уделить особое внимание, так как в сырую погоду комфорт и тепло от него зависит не меньше, чем от куртки и штанов.

Основное снаряжение

Для зимней рыбалки требуется удильник. Так называется небольшая удочка, которую удобно держать в руке сидя над прорубью. Удильник должен идеально подходить руке, одетой в перчатку или рукавицу, поэтому выбирать его нужно внимательно и не спеша. Конкретная модель зависит от рыбы – для леща нужен более прочный удильник, а для небольшой рыбки вроде плотвы подойдёт облегчённый вариант.

Для подсечки используется хлыстик. Также он помогает выуживать клюнувшую рыбу и помогает управлять движениями приманки, делая процесс рыбалки более удобным. Хлыстики по своей сути являются комплектующим удильника, но могут приобретаться и отдельно. Ещё один важный элемент – кивок. Он обеспечивает игру приманки и сигнализирует о поклёве.

Леска зимой используется более тонкая, чем летом. Но здесь важно учесть, чтобы она не замерзала и не ломалась вместе с наледью. Поэтому лучше всего иметь при себе леску разной толщины и на месте определиться, какой использовать.

Ещё один важный элемент снаряжения – ледоруб. Самыми лучшими считаются ледорубы производства Швеции или Финляндии, но можно предпочесть и отечественный, или даже изготовить его самостоятельно. Последнее – это ящик для снастей и остального инструмента. Он должен быть достаточно вместительным и лёгким, а также иметь прочный, удобный ремень.


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