Новый замглавы Бердска: не обещаю «Мерседесов»!

Сегодня, 29 мая, мэр Бердска Евгений Шестернин подписал приказ о назначении на пост своего заместителя по экономическим вопросам Жанну Шурову, исполнявшую до этого времени обязанности главного бухгалтера администрации. Кресло вице-мэра по экономике стало вакантным после того, как 23 апреля уволился по собственному желанию первый замглавы Александр Тужик.

Сразу после назначения Жанна Сергеевна рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, за что возьмется в первую очередь.

интервью

Кто предложил Вам стать замом по экономике?

— Глава нашего города Шестернин Евгений Анатольевич.

Почему вы согласились?

— Я уже десять лет работаю в органах местного самоуправления Бердска, начинала специалистом в административно-технической инспекции, после чего перешла в отдел учета и отчетности, где работала экономистом, в 2012 году я была назначена главным бухгалтером администрации. Решающим фактором при согласии занять предлагаемую мне должность, был накопленный опыт и знания, которые я получила за это время.

Что будет входить в вашу компетенцию?

— Вопросы экономики, управление муниципальной собственностью, вопросы формирования и исполнения бюджета, соблюдение трудового законодательства, вопросы правовой защиты интересов администрации и соблюдение требований действующего законодательства при реализации вопросов местного значения. Исполнение требований федерального закона №44 при осуществлении закупок для муниципальных нужд.

Изменятся ли ваши обязанности в отличие от предыдущего зама по экономике?

— Не значительно, добавиться кураторство над отделом контрактной службы, учета и отчетности администрации города Бердска. Вопросы земельных отношений в полном объеме уходят к заместителю по строительству и городскому хозяйству.

Насколько мы знаем, в вашей биографии есть опыт работы в полиции следователем. Как вы оказались в администрации Бердска? И профильное образование в каком вузе и когда получили?

— После окончания Бердского электромеханического техникума по специальности «Бухучет, аудит и контроль», в 1999 году поступила в Хабаровский государственный технический университет на факультет «Финансы и кредит», несколько лет работала по специальности, но после обучения в управлении внутренних дел Приморского края я поступила на службу в ГОВД на должность следователя, в обязанности которого входило расследование экономических преступлений. В 2006 году переехала в Бердск и поступила на службу в Административно-техническую инспекцию города Бердска. После рождения дочери перевелась в администрацию города Бердска главным специалистом отдела учета и отчетности.

Какое «хозяйство» получили от первого зама, который курировал экономику?

— В целом курируемые структурные подразделения работают в обычном режиме, в Управлении финансов и налоговой политики ведется работа по укреплению штата его сотрудников.

Какие самые главные задачи ставите для себя решить в первую очередь? Что должно стать приоритетным для экономики Бердска сегодня? Вот Тужик обещал завести в Бердск производство чуть ли не «Мерседесов».

— Одной из главных задач социально-экономического развития Бердска — это его инвестиционная привлекательность. Именно на это будут направлены наши усилия. Конечно, будет обращено внимание на исполнение майских указов президента России, в том числе на развитие муниципально-частного партнерства, в различных сферах и отраслях нашего города. А также вхождение в федеральные и региональные программы, которые позволят решить, вопросы жизнеобеспечения. «Мерседесов» не обещаю, но буду стремиться, чтобы Бердск стал открытым к новым партнерским отношениям — как в бизнесе, так и в социальной жизни.

Кто-то может вам сказать в упрек, что вы пережили несколько мэров? И припомнить осужденного за взятку Илью Потапова. Как вы оцениваете опыт работы в мэрии Бердска?

И в настоящее время в администрации города Бердска трудятся сотрудники, которые работали под руководством Терепы, Потапова, Михайлова. И я считаю, что вне зависимости от смены глав, специалисты должны выполнять свою работу. Как я уже сказала ранее, опыт работы в администрации позволит мне решать новые задачи на должном профессиональном уровне. Я уже пять лет работаю в должности главного бухгалтера, занимаюсь вопросами финансирования деятельности исполнительного и представительного органов власти, реализаций ряда федеральных, региональных и муниципальных программ, данная деятельность ведется в рамках действующего законодательства. Поэтому не представляю, как моя деятельность может быть связана с осуждением Потапова за взятку? Я, как и другие сотрудники администрации, не имеем никакого отношения к противоправным действиям бывшего главы.