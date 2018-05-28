Инструкция: Все, что нужно знать о капитальном ремонте жителям Бердска

Несмотря на то, что программа капитального ремонта идет уже не первый год, у многих собственников жилья при начале капремонта в многоквартирных домах возникает множество вопросов. Недопонимание, например, возникало между жителями дома по адресу: ул. Ленина, 32, и управляющей компанией «Вербена». У жителей появились вопросы по поводу деятельности УК, а также некоторых правовых вопросов, связанных с проведением капитального ремонта. Собственники даже обратились в прокуратуру, чтобы выяснить законность действий управляющей компании в части расходования средств на капремонт.

Чтобы помочь жителям Бердска в понимании сути капитального ремонта, «Курьер» составил руководство, которое поможет сориентироваться в вопросах, связанных с его проведением. В этом нам помогла вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова.

Кто принимает решение о необходимости капитального ремонта?

Предложения собственникам по организации и финансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом обязано представить лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (ТСЖ, жилищный или жилищно-строительный кооператив, управляющая организация) или лицо, которое выполняет работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (управляющая или подрядная организация), если домом управляют непосредственно собственники помещений. Эти предложения должны касаться срока начала капитального ремонта, необходимого перечня и объема услуг и (или) работ, их стоимости, порядка и источников финансирования капитального ремонта (ч. 3 ст. 189).

Таким образом, если собственники помещений формируют фонд капремонта на специальном счете, а владельцем счета выбран региональный оператор, то предложение по капитальному ремонту должен делать не региональный оператор, а организация, управляющая домом или отвечающая за его содержание.

При формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроки проведения капитального ремонта общего имущества в таком доме определяются в соответствии с региональной программой капитального ремонта. однако, если собственники не согласны со сформированной региональной программой, Фонд модернизации ЖКХ рекомендует принять решение на общем собрании об изменении способа формирования фонда капитального ремонта и открытии специального счета на многоквартирный дом. В этом случае в соответствии с частью 4.1 статьи 170 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено региональной программой капитального ремонта, при условии, что на дату принятия данного решения средств на специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные способы его финансирования.

Как и кем оплачивается капитальный ремонт?

Для регионального оператора устанавливается размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, которая оплачивается за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взносов на капитальный ремонт (ч.4 ст. 190). Более дорогие работы или работы, не предусмотренные законодательством, оплачиваются только за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирном доме сверх минимального размера взноса.

Могут ли собственники жилья отследить объем денежных средств?

Согласно Жилищному кодексу РФ (часть 3 статьи 183 ЖК), региональный оператор обязан по запросу предоставлять собственникам помещений в многоквартирном доме, а также лицу ответственному за управление этим многоквартирным домом, одному представителю собственников (из собственников помещений или иному лицу, имеющему доверенность всех или большинства собственников помещений, следующие сведения):

1) о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также размере уплаченных пенией;

2) о размере средств, направленных региональным оператором на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том числе размере предоставленной рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

3) О размере задолженности за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Следовательно, собственники помещения могут иметь информацию о том, сколько средств они накопили у регионального оператора.

Могут ли собственники жилья ознакомиться с проектом капитального ремонта?

Могут.

Могут ли собственники жилья вносить изменения в проект капитального ремонта в случае претензий по качеству работ и материалов? Если могут, то на каких условиях и в какие сроки?

Могут на стадии согласования. После согласования разработанной проектно-сметной документации всеми уполномоченными, сметный расчет проходит вневедомственную государственную экспертизу. После чего изменения можно внести только при обнаружении в разработанной проектно-сметной документации несоответствия действующей нормативной документации, угрозы жизни и здоровью собственников или потери целостности здания.

Каковы полномочия управляющей компании в рамках проведения капитального ремонта?

Список законов, оговаривающих исполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию многоквартирных домов:

Федеральный закон №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон №184 от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании».

Закон РФ №2300-1 от 07.02.2002 г. «О защите прав потребителей».

Федеральный закон №69 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности».

Кто производит проверку качества проведения капитального ремонта?

Оценка качества выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должна производиться на основе оценки качества отдельных видов работ.

При оценке качества выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме должно проверяться соблюдение установленных параметров: геометрических (размеры, отметки, зазоры, допуски), физико-механических (прочность, плотность, состояние поверхности, герметичность, влажность, температура) и других параметров, а также учитываться требования эстетичности.

При оценке качества отдельных видов работ следует учитывать оценку качества выполнения процессов и операций (относимых к соответствующим видам работ) по результатам их промежуточной приемки, зафиксированным в общих журналах работ генерального подрядчика и субподрядчиков, а также в актах промежуточной приемки работ и освидетельствования скрытых работ.

Основные нормативные документы в области контроля за качеством выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

1. Жилищный кодекс Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая).

4. Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия.

реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

7. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

8. Постановление Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

9. ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий.

10. МДС 13-1.99. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

11. ВСН 61-89(р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования.

12. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

13. ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

14. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

15. ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.

Подрядчик, производящий капитальный ремонт дома, должен обеспечить качество выполняемых работ, в соответствии со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В названном документе перечислены требования к капитальному ремонту жилых домов, а также указаны параметры и условия безопасности людей и сохранности жилого дома, которым должны отвечать строительные конструкции этого дома. Контроль за качеством производящихся работ должно в первую очередь осуществлять лицо, заключившее договор о капитальном ремонте (товарищество собственников жилья или же региональный оператор).

Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, строительного контроля и заключению договоров на проведение работ и осуществлению строительного контроля, за ходом проведения работ и приемки капитального ремонта осуществляет непосредственно Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

Кроме того, контроль вправе осуществлять уполномоченные государственные органы жилищного и строительного контроля.

Может ли управляющая компания внести изменения в проект капитального ремонта без ведома собственников жилья?

Нет. После согласования разработанной проектно-сметной документации всеми уполномоченными сметный расчет проходит вневедомственную государственную экспертизу. После чего изменения можно внести только при обнаружении в разработанной проектно-сметной документации несоответствий действующей нормативной документации, угрозы жизни и здоровью собственников или потери целостности здания.

Куда обращаться жильцам в случае ненадлежащего качества выполненных работ?

При выявлении недостатков при выполнении работ по капитальному ремонту направляются письма или акты о выявленных недостатках в адрес Фонда и подрядной организации.

На каких условиях и в какие сроки производится доделка-переделка некачественных работ?

На стадии завершения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме комиссия в составе представителей Фонда модернизации, строительного контроля, собственников жилья, Управляющей компании, а так же члены комиссии (согласно Постановления от 07.06.2017 № 1575) участвуют в приемке и вводе в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

В ходе работы комиссии при отсутствии замечаний подписывается акт приемки объекта в эксплуатацию. Все обнаруженные в процессе осмотра дома недочеты в обязательном порядке фиксируются в предварительном акте приема-передачи. Этот документ оформляется при наличии претензий к качеству работ, а окончательный акт подписывается уже после устранения дефектов.

Если при проведении визуально-инструментального обследования качества выполненных работ выявлены дефекты и недостатки, если есть замечания по качеству, необходимо совместно с представителем подрядчика составить акт приемки выполненных работ и дефектную ведомость, которая является приложением к такому акту. Подрядчик несет гарантийные обязательства по исправлению выявленных дефектов. Претензии, которые предъявляются подрядчику, должны быть обоснованы.

Законодательством предусмотрен гарантийный срок, в течение которого исполнитель работ обязан устранить обнаруженные дефекты. Однако при этом подрядчик не несет ответственности и не обязан устранять в течение гарантийного срока те дефекты, которые возникли в результате неправильной эксплуатации.

Требования к качеству работ должны быть прописаны в договоре.

Законченные капитальным ремонтом отдельные элементы многоквартирного дома (например: крыши, фасады, фундаменты или сочетание нескольких таких элементов) принимаются по мере готовности ввода в эксплуатацию рабочими комиссиями с последующим предъявлением их приемочной комиссии, принимающей объект в целом.

Кто несет ответственность за низкое качество выполненных работ?

Подрядчик несет гарантийные обязательства по исправлению выявленных дефектов. Претензии, которые предъявляются подрядчику, должны быть обоснованы.

Как определяются сроки проведения капитального ремонта?

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом Новосибирской области от 05.07.2014 №360-ОЗ Правительством Новосибирской области утверждена региональная программа капитального ремонта на 2014-2038 годы, в которую включены все многоквартирные дома на территории Новосибирской области за исключением:

а) многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

б) многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов;

в) многоквартирных домов, в которых имеется менее чем три квартиры. Сроки проведения ремонтов установлены в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 436-п «О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» исходя из года ввода в эксплуатацию, года последнего капитального ремонта, степени износа конструктивных элементов, межремонтных сроков их эксплуатации, даты приватизации первого жилого помещения, наличия угрозы безопасности жизни и здоровью граждан. Сформированный по указанным выше критериям перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме разделен по годам на 25-летний срок с учетом ежегодных возможностей финансирования капитального ремонта, исходя из планируемой собираемости взносов собственников помещений и средств государственной поддержки.

Какие работы входят в перечень работ по капитальному ремонту?

Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный:

а) комплексный капитальный ремонт — это ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие все здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ;

б) выборочный капитальный ремонт — это ремонт с полной или частичной заменой отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений или оборудования, направленный на полное возмещение их физического и частично функционального износа.

Перечень видов работ и услуг по капитальному ремонту установлен ст.166 Жилищного кодекса РФ. К видам капитального ремонта отнесены:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыши;

— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

— ремонт фасада;

— ремонт фундамента многоквартирного дома.

Статьей 14 закона Новосибирской области от 05.07.2013 N 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области» предусмотрены виды работ и услуг по капитальному ремонту:

1) разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);

2) проведение экспертизы проектной документации (в случае принятия соответствующего решения техническим заказчиком работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме);

3) энергетическое обследование многоквартирного дома, проводимое в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома. Согласно приказу МС и ЖКХ Новосибирской области от 11.06.2014 N 134 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных в соответствии с Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области».

В случае если при производстве работ по капитальному ремонту инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества (вскрытие полов при расположении инженерных систем в подполье), не входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, работы по восстановлению его осуществляются за счет средств капитального ремонта, что должно предусматриваться проектно-сметной документацией. Собственники помещений в многоквартирном доме при проведении капитального ремонта инженерных систем обязаны предоставить доступ к инженерным системам. Отделочные работы после замены инженерных систем не входят в стоимость капитального ремонта и выполняются за счет собственников помещений в многоквартирном доме.

Капремонт по-новому

14 многоквартирных домов Бердска вошли в региональную программу капремонта по линии Фонда модернизации ЖКХ в 2017 году. Предполагали, что ремонт завершат к концу ноября 2017-го. Но успели к сроку только по девяти домам — акты подписаны. На трех домах — №25 по ул. К. Маркса и №5 и 9 по ул. Новосибирской в Новом поселке — устраняли недоделки в 2018 году.

В текущем году в краткосрочную программу капитального ремонта включено 19 многоквартирных домов, в том числе №100 по ул. Боровой, №54 по ул. Вокзальной, №11 и 30 по ул. Кирова, №28 и 30 по ул. Ленина. Стоит напомнить, что в 2018-м повысился размер взносов на капитальный ремонт. В Новосибирской области он теперь составляет 6 рублей 80 копеек с квадратного метра, против 6 рублей 45 копеек в 2017-м.

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В новом программном указе президента России Владимира Путина от 7 мая текущего года одной из приоритетных задач названо улучшение жилищных условий населения.

В рамках региональных программ до 2043 года в СФО планируется провести ремонт более 91 тыс. домов, в которых проживает около 11 млн граждан. В 2017 году в регионах Сибири капитальный ремонт проведен более чем в 4,2 тыс. домов, что позволило улучшить жилищные условия более 500 тыс. человек. В текущем году предполагается провести работы более чем в 5,9 тыс. строений, в которых проживает около 659 тыс. человек. Также наблюдается положительная тенденция роста собираемости взносов собственников жилья, в прошлом году показатель достиг 87%.

В то же время, по оценке Федерального фонда ЖКХ по итогам прошлого года, планы капремонта были выполнены в полном объеме в 5 субъектах СФО, в том числе в Новосибирской области. За три года жители Сибири собрали более 41 млрд рублей на капремонт

По мнению полпреда в СФО Сергея Меняйло, следует сконцентрировать усилия на совершенствовании системы организации работ: заблаговременно до начала строительного сезона обеспечить подготовку проектно-сметной документации и заключить контракты на проведение ремонта. При проведении капремонта важно определить приоритеты исходя из фактического состояния жилых домов. Список должен быть доступен для граждан.