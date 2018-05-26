500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия

Еще 55 бюджетных мест выделят в этом году вузы России для абитуриентов из Сирии. «Боевые действия там заканчиваются, и сейчас важно подготовить национальные кадры для восстановления экономики страны», — рассказал представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков, пишет ТАСС.

По его словам, если несколько лет назад квота для Сирии была 200 мест, то в этом году поступить в высшие учебные заведения нашей страны смогут уже 500 человек. Отбор будущих студентов проводится в два этапа. На первом члены приемной комиссии смотрят оценки в аттестате, на втором — беседует с абитуриентом. Заявки на поступление подали 2060 граждан арабской республики.