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500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия

Заявки на поступление подали 2060 граждан арабской республики.

26.05.2018 Один комментарий

500 абитуриентов из Сирии на бюджетные места примет Россия

Если несколько лет назад квота для Сирии была 200 мест, то в этом году поступить в высшие учебные заведения нашей страны смогут уже 500 человек

Еще 55 бюджетных мест выделят в этом году вузы России для абитуриентов из Сирии. «Боевые действия там заканчиваются, и сейчас важно подготовить национальные кадры для восстановления экономики страны», — рассказал представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков, пишет ТАСС.

По его словам, если несколько лет назад квота для Сирии была 200 мест, то в этом году поступить в высшие учебные заведения нашей страны смогут уже 500 человек. Отбор будущих студентов проводится в два этапа. На первом члены приемной комиссии смотрят оценки в аттестате, на втором — беседует с абитуриентом. Заявки на поступление подали 2060 граждан арабской республики.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Конечно должно :-D не для русских. Патриоты оплатят :-D

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