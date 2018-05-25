Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

В числе разрушающихся от грунтовых вод домов появился еще один — №28 на ул. Октябрьской. Здесь проживает многодетная семья, в которой есть ребенок-инвалид. Этот дом находится по соседству с домом Андрея Крюкова, который рухнул первым. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» стена вывалилась 26 апреля. Дом Крюковых стал первой ласточкой в череде обрушений, ставших массовыми.

Многодетная мать Елена Гудочкина уверена, что ее дом начал разрушаться из-за постоянных подтоплений грунтовыми водами.

Трещины в стенах появились внутри и снаружи дома, обои в углах потолка постоянно серые из-за сырости.

Одну из опор забора выдавило из земли настолько, что нарушило не только геометрию, но и целостность забора. Он, того и гляди, развалится.

Полы в доме начали жить своей жизнью, так что в детской для безопасности пришлось менять местами мебель — шкаф и кроватку.

Постоянная сырость в доме неблагоприятно сказывается на здоровье детей. Один из педиатров, к которому обратилась Елена, сказал ей примерно следующее: «Что вы хотите? От вас плесенью пахнет.»

Автор видео Слава Душин



Сегодня, 25 мая, к Гудочкиным приходила комиссия из мэрии. Чиновники обследовали состояние дома, составили список повреждений.

Мэр Бердска Евгений Шестернин распорядился переселить семью в новую трехкомнатную квартиру из муниципального маневренного фонда в микрорайоне Раздольном.