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Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

«От вас пахнет плесенью» говорит педиатр больным от сырости детям. Многодетная мать не спит по ночам и слушает, как трескаются обои и осыпается шлак внутри стен. Город предоставил семье временное жилье.(ВИДЕО)

25.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

Елена Гудочкина не спит по ночам в доме, давшем трещину

В числе разрушающихся от грунтовых вод домов появился еще один — №28 на ул. Октябрьской. Здесь проживает многодетная семья, в которой есть ребенок-инвалид. Этот дом находится по соседству с домом Андрея Крюкова, который рухнул первым. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» стена вывалилась 26 апреля. Дом Крюковых стал первой ласточкой в череде обрушений, ставших массовыми.

Многодетная мать Елена Гудочкина уверена, что ее дом начал разрушаться из-за постоянных подтоплений грунтовыми водами.

Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

Стены дома расходятся, обои рвутся

Трещины в стенах появились внутри и снаружи дома, обои в углах потолка постоянно серые из-за сырости.

Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

Обои в углах потолка темнеют от постоянной сырости

Одну из опор забора выдавило из земли настолько, что нарушило не только геометрию, но и целостность забора. Он, того и гляди, развалится.

Обрушение домов в Бердске: пятый дом с семью детьми может рухнуть в любой момент

Опору забора «выдавило» из земли

Полы в доме начали жить своей жизнью, так что в детской для безопасности пришлось менять местами мебель — шкаф и кроватку.

Постоянная сырость в доме неблагоприятно сказывается на здоровье детей. Один из педиатров, к которому обратилась Елена, сказал ей примерно следующее: «Что вы хотите? От вас плесенью пахнет.»

Автор видео Слава Душин

Сегодня, 25 мая, к Гудочкиным приходила комиссия из мэрии. Чиновники обследовали состояние дома, составили список повреждений.

Мэр Бердска Евгений Шестернин распорядился переселить семью в новую трехкомнатную квартиру из муниципального маневренного фонда в микрорайоне Раздольном.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Сколько лет эти дома простояли без ремонта И рушатся то только шлаколитые стены,за которыми надо ухаживать и своевременно приводить в порядок

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