Прокурором Черепановского района назначен Илья Зинченко из Бердска

Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев представил коллективу прокуратуры Черепановского района нового руководителя. Приказом генпрокурора РФ от 16 мая советник юстиции Илья Зинченко назначен на должность прокурора Черепановского района сроком на 5 лет.

46-лений Илья Александрович имеет высшее юридическое образование, в 2000 году он окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В органах прокуратуры служит с июля 2002 года. Начинал он в Бердске старшим следователем прокуратуры под эгидой Юрия Еременко. Занимал должности старшего помощника прокурора Бердска , заместителя руководителя Советского межрайонного отдела СКР при прокуратуре по Новосибирской области, заместителя прокурора Бердска, заместителя Искитимского межрайонного прокурора. Именно из Искитима Зинченко назначили в Черепаново.

-Зарекомендовал себя квалифицированным юристом, ответственным работником. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области, в 2017 году ему объявлена благодарность Генерального прокурора Российской Федерации. Зинченко приступил к исполнению обязанностей прокурора Черепановского района с 23 мая 2018 года, — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Илья Александрович, с 24 мая он находится в отпуске. Но вникает в обстановку на новой для себя территории, которая, по его словам, существенно отличается от той, что есть в Искитимском районе. Этот район считается одним из самых криминальных в Новосибирской области.

-Искитимский еще и самый большой район — 160 тыс. населения. Там серьезная криминальная обстановка. В Черепановском районе поспокойнее, и численность населения в три раза меньше. Но и здесь отдыхать не придется. Я очень хорошо осознаю всю ответственность по осуществлению законности, соблюдению конституционных прав граждан, контролю за деятельностью правоохранительных органов в борьбе с преступностью, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Илья Александрович.

Его предшественник переведен в Маслянинский район в рамках ротации прокуроров — он отработал на одном месте два срока, что по закону является предельным.

Зинченко расценивает назначение как повышение по службе на ближайшие 5 лет. И предполагает переехать в Черепаново. На работу в Искитим он ездил из Бердска. Новое место службы значительно дальше.