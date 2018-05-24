Турнир по хоккею посвятят основателю хоккейной школы Бердска

Хоккейный турнир среди взрослых, посвященный памяти основателя хоккейного движения в Бердске Геннадия Золотухина состоится 25 мая.

— Долгое время мемориал проводился среди детских команд, но в этом году инициативной группой было принято решение возобновить традицию проведения соревнований среди взрослых, — рассказали в бердском ОФКиС.

В турнире будут участвовать 4 команды. Турнир, который пройдет в спорткомлекс «ЗимаЛето», обещает бытьзахватывающим. Вход свободный

Программа

12:00 — «Шахтер» (Прокопьевск) — ЛДС «Бердск»

13:30— торжественное открытие турнира

14:00 — «Кристалл» (Бердск) — «Сибиряк» (Искитим)

Справка:

Геннадий Иванович Золотухин посвятил тренерской работе 30 лет. Начал свою карьеру как общественник — пять лет занимался с ребятишками совершенно бесплатно. В 60-е годы взял под крыло талантливых и способных мальчишек из дворовой команды. Был требовательным к своим подопечным. Спортсменам мало было показывать умения на льду — важно было хорошо учиться, быть воспитанными и ответственными.

Но мальчишек настолько захватил процесс, что они уже в 6 утра приходили на тренировку, чистили хоккейную коробку и приступали к занятиям. Благодаря его стараниям дворовый хоккей в Бердске стал полноценным видом спорта. Ребята под его руководством начали профессионально тренироваться, завоевали титул чемпионов Новосибирской области, участвовали в финале Всероссийского детского турнира «Золотая шайба». Также он основал первый в Бердске междугородный турнир по хоккею на призы производственного объединения «Вега». Именно Геннадий Иванович заложил прочный фундамент бердского хоккея.