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Турнир по хоккею посвятят основателю хоккейной школы Бердска

В мемориале Геннадия Золотухины впервые сыграют команды взрослых хоккеистов из Бердка, Искитима и Прокопьевска.

24.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Турнир по хоккею посвятят основателю хоккейной школы Бердска

Хоккейная команда Бердска состоит из любителей во главе с тренером «молодежки»

Хоккейный турнир среди взрослых, посвященный памяти основателя хоккейного движения в Бердске Геннадия Золотухина состоится 25 мая.

— Долгое время мемориал проводился среди детских команд, но в этом году инициативной группой было принято решение возобновить традицию проведения соревнований среди взрослых, — рассказали в бердском ОФКиС.

В турнире будут участвовать 4 команды. Турнир, который пройдет в спорткомлекс «ЗимаЛето», обещает бытьзахватывающим. Вход свободный

Программа
12:00 — «Шахтер» (Прокопьевск) — ЛДС «Бердск»
13:30— торжественное открытие турнира
14:00 — «Кристалл» (Бердск) — «Сибиряк» (Искитим)

Справка:

Геннадий Иванович Золотухин посвятил тренерской работе 30 лет. Начал свою карьеру как общественник — пять лет занимался с ребятишками совершенно бесплатно. В 60-е годы взял под крыло талантливых и способных мальчишек из дворовой команды. Был требовательным к своим подопечным. Спортсменам мало было показывать умения на льду — важно было хорошо учиться, быть воспитанными и ответственными.

Но мальчишек настолько захватил процесс, что они уже в 6 утра приходили на тренировку, чистили хоккейную коробку и приступали к занятиям. Благодаря его стараниям дворовый хоккей в Бердске стал полноценным видом спорта. Ребята под его руководством начали профессионально тренироваться, завоевали титул чемпионов Новосибирской области, участвовали в финале Всероссийского детского турнира «Золотая шайба». Также он основал первый в Бердске междугородный турнир по хоккею на призы производственного объединения «Вега». Именно Геннадий Иванович заложил прочный фундамент бердского хоккея.


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