Зарезал сына в пьяном угаре 56-летний сельчанин в Новосибирской области

В Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении сельчанина, совершившего убийство своего сына. Об этом сегодня, 21 мая, сообщил старший помощник регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Коченевским межрайонным следственным отделом СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения тела 28-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, вечером 19 мая в одном из домов села Базова Чулымского района отец распивали алкогольные напитки со своим сыном. В процессе распития между ними произошла ссора, в ходе которой 56-летний мужчина нанес своему сыну не менее трех ударов ножом по телу.

От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции доставили подозреваемого к следователю СКР.

Как сообщили в управлении МВД по Новосибирской области, раненый скончался при доставлении в больницу в машине скорой помощи.

По данным полиции, предварительно установлено, что 10 мая они приехали в село, где семья потерпевшего недавно приобрела дом, и в течение нескольких дней обустраивали новое жилище. Во время распития спиртного между ними вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В результате отец трижды ударил сына ножом в область грудной клетки и головы.

В настоящее время фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.