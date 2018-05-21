Ротенберг: 100 лет прослужит Крымский мост

Одним из первых по крымскому мосту проехал Владимир Путин
Руководитель компании «Стройгазмонтаж» (генеральный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг в интервью телеканалу НТВ рассказал, с какими сложностями столкнулись строители при возведении перехода через Керченский пролив.
В том числе, он ответил на вопрос о том, сколько может простоять мост без ремонта.
«Сто лет он простоит, это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост у них снесло. Сейчас мы это все учитывали», — рассказал он.
«Здесь постоянные ветра, а когда ветер — стройка практически стоит», — рассказал Ротенберг, признав, что в общей сложности примерно на 84 суток работы были остановлены из-за погодных условий.
«Ветер качает — сваю не забить. Потом ребята придумали, сделали такой колодец, чтоб туда опускать, чтоб ветер не мешал», — пояснил глава «Стройгазмонтажа».
Он подчеркнул, что сложности при работе на объекте были, но за счет желания и профессионализма с ними удалось справиться.
Отвечая на вопрос о том, что будет с командой, работавшей над Крымским мостом, Ротенберг признался, что было бы жалко распустить такую команду профессионалов, приехавших из разных регионов страны.
«То, что мы будем продолжать трудиться, это безусловно», — сказал он, отметив, что есть некие планы на будущие проекты, о которых он пока не хотел бы говорить.
Во вторник 15 мая президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа в сопровождении колонны грузовой техники проехал по новому транспортному переходу, соединившему Республику Крым и Краснодарский край, сообщал «Курьер. Среда. Бердск.
Утром 16 мая с обеих сторон Керченского пролива было открыто автомобильное движение по Крымскому мосту.
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Я не знаю, сколько прослужит этот мост, но точно знаю, что разворованных при его строительстве денег хватит кое-кому на 500 лет (потомкам)
Иначе не объяснить, почему он в 5 раз дороже зарубежных аналогов.
Впрочем, все как мы любим…………………………….
11 10
“почему он в 5 раз дороже зарубежных аналогов”
Свай в 10 раз больше, наверное.
А «воровство» у вас в голове и вам лечиться надо.
9 17
Лечиться? Да у нас уже от аппендицита не всегда вылечить могут. Такие как вы всю медицину успешно развалили. А крестное знамение, так активно вами продвигаемое как лекарство от всех болезней, почему-то не помогает. Но вы пробуйте, пробуйте! Я смотрю с «вороством» в своей голове уже справились
14 7
Сразу не вылечат, безусловно. На учет надо вставать. Мысли скачут, присутствуют навязчивые фантазии.
Возвращаясь к цене моста. Видели как там сделаны опоры и их высоту? Утверждалось что мост невозможно построить из-за геологической ситуации и льдов с течением. Построили, а каждая «опора» держится на с десятке свай, конусом вбитых на глубину под сотню метров.
Еще добавьте что мостов не один а два, автомобильный и жд.
8 8
Ту вам уже и без меня ответили, но для ОСОБО одаренных я уточню: сравнивается не мост с мостом как единица, а километр моста с километром, схожей сложности.
Подробности приводить здесь не место, любой не самый продвинутый юзер сможет забить несколько слов в поисковой строке браузера.
Впрочем, это не про вас-вам за это не плотют))
8 8
Вы понимаете что такое воровство? Проект проходил экспертизы, сторонних организаций, и если бы там была заложена доля которую можно было взять и в карман положить без вреда для результата, на это бы обратили внимание.
Это элементарное рассуждение. Поэтому с навязчивыми идеями по поводу стоимости и воровства к доктору.
7 9
Поймите, труженики известной пригожинской фабрики…
Когда вы начинаете отходить от методички и пытаться аргументировать «свое мнение» вы засвечиваете ваш неглубокий мирок и скудость кругозора.
Таки я вам расскажу что такое воровство:
Изначально стоимость этого моста оценивалась в 24 млрд рублей, потом – в 50, 100, 150, 200 и уже добралась до 250 млрд рублей.
Продолжайте смешить публику экспертизами очень независимых организаций
6 8
Так стоимость чего оценивалась. Автомобильного моста в две полосы, автомобильного моста в 4 полосы, моста вместе с подъездами и развязками, моста вместе смпредыдущим и участками трассы, предыдущего и того же вместе с жд.
Когда появился окончательный проект, с им появилась и окончательная сумма.
Этот проект прошёл экспертизы в организациях которые не имеют ни малейшего отношения к исполнителю и создателям проекта.
Говорить что на этой фазе и украли, подкупили, свои люди протолкнули, это смех на палочке.
Вот ваше мнение и есть смех на палочке
Зайдите в соседнюю палату, туда новую методичку завезли.
6 8
Изначально2,4млрд долл сша = 144 млрд руб. По итогу 250 млрд. Да, удорожание. Но и усложнение, санкции, курсовые скачки. Никаких 24 млрд рублей не было, не мороси!
3 1
Кстати, вы не в курсе, от бакланов там защита стоит???
7 8
Где? На «КСБ»? Похоже нет?
2 1
Стало интересно. Посмотрел статью «Список самых длинных мостов» в вики.
Судя по картинкам из этой статьи, наиболее похожим мне показался «Циндаоский мост через залив».
Там-же в вики глянул стоимость, вышло:
— Циндаоский мост 11 млрд. рублей на км.
— Крымский мост 14 млрд. рублей на км.
Если учесть что Циндаоский мост — чисто автомобильный, то на мой взгляд разница вполне оправдана.
Что я делаю не так?
6 3
Каких «аналогов»? Тут пытались с каким-то китайским, более длинным, но на мелководье сравнивать — так в Крымском оказалось металлоконструкций в 11 раз больше! Так что не все «аналоги» аналогичные!
1 1
«Проект проходил экспертизы, сторонних организаций, и если бы там была заложена доля которую можно было взять и в карман положить без вреда для результата,»
))) какие еще «сторонние» организации?
у Ротенберга в друзьях сам Путин, все банкиры и федеральные чиновники- его кореша, да и он сам какую надо «стороннюю» организацию создаст ) вы просто не знаете, какие левые фирмы Ротенберги создавали на западе еще в 2000х, чтобы слить часть доходов от продажи нефти газа за рубежом в отдельный карман …
дал бы ссылку, но вы все равно скажете, что это поклеп )
вы погодите , иногда Счетная палата говорит интересные вещи , может, чего и ляпнут еще )) хотя если официально принят закон о засекречивании доходов высокопоставленных лиц, то правду можем узнать только после ухода путинских, не раньше….
5 7
Вы правы, у Ротенбергов все схвачено. На счетную палату надеяться не стоит. Только палата номер шесть остаётся независимой и может дать весомое заключение
Вас корячит от факта, что СССР такой мост не осилил, а разваливший абсолютно все Путин с олигархами его почти построил.
Забыли ещё угонять что он развалится должен. Именно на это последняя надежда..
6 5
а зачем СССР нужен был бы такой мост?
7 5
Сам Сталин давал поручение соорудить мост
http://kerch.rusarchives.ru/documents/postanovlenie-soveta-ministrov-sssr-no-1935-728s-o-stroitelstve-mosta-cherez-kerchenskiy
4 1
безымянный сайт-одностраничник основанный в 2016 году.. ну да, вызывающий доверие «источник»))
3 5
Надо ссылку с сайта основанного в 1947?
4 1
давайте
2 3
Зачем был нужен СССР? Чтобы идиоты не делали идиотских подарков «братьям-небратьям»! Хотя бы за этим.
0 1
Забыли ещё угонять что он развалится должен. Именно на это последняя надежда..
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непременно развалится. если разваливаются все стопицот проектов из реализованных за последние 15 лет в России, почему стопицотпервый не должна постичь та же участь?
2 7
Разваливается советский частный сектор из шлака, это да
4 2
К слову о самой главной боли открытия Крымского моста.
Факт завершения строительства сильно рушит ключевую конструкцию мирка, в котором существуют русофобы и либерасты.
Эта конструкция — «Технологии».
Выглядит это всё примерно следующим образом.
Технологии — это такая волшебная штука, которая есть у Белых Людей и которую они могут, оказав милость, дать попользовать папуасам. Сами папуасы никогда в принципе никаких Технологий разработать не могут — все их попытки заведомо смешны, заведомо обречены, заведомо не имеют смысла и всегда являются просто распилом денег.
Белые Люди опережают в Технологиях ровно на столько, чтобы не было смысла даже пробовать угнаться. Обычно выбирается число в 50 лет — оно не случайно; нужно оно, чтобы 20ти летнему активисту сказать — даже если ты въёбывать ща будешь, то к 70 ты только догонишь то, что сейчас у Белых Людей уже есть. А значит смысла никакого, ты никогда не доживёшь до использования плодов своего труда.
Технологии Белых Людей являются чем-то типа артефактов из «Пикника на обочине». Они настолько идеальны и сложны, что неосознаваемы, поэтому в них — и все их свойства до кучи — надо веровать.
Миф о специальных Технологиях работал давно, с доперестроечных времён, и был прекрасным battering ram для штурма сознания.
Вот вы тут сидите, а в Японии всё давно на роботах (подтекст — там люди не работают, за них работают, а ты работаешь, зацени разницу). Вот в Германии станок — такой же, как наш — но там Технологии, поэтому выработка в 4 раза выше, брака в 20 раз меньше. И далее, далее, далее. Куда нам, лапотным — вариант только один (картинка актёра Серебрякова).
Ложь, повторённая многократно, не всегда становится правдой — но всегда становится опорой для следующей лжи. Поэтому если человек находится в кругу общения, где данные тезисы считаются аксиомами, то он сам начинает довирать, чтобы «не выпадать». Если в компании из 25 человек все знают, что в Германии кружка шикарного пива в 0,8 литра стоит 1 евро максимум, то лично съездивший туда это подтвердит. Ну, а как ещё-то — годами с людьми общаешься, что, придёшь и скажешь «вы все пиздаболы» или помягче «вам всем наврали»? Да нет.
Результат посева 80х-90х, когда «в Швейцарии дороги с шампунем моют» -> «в Швейцарии дороги каждый день с шампунем моют» -> «в Швейцарии роботы дороги каждый день с шампунем моют» -> «в Швейцарии роботы дороги каждый день с шампунем моют и людям за это ещё и денег приплачивают» — не только деятельное участие в развале Советского Союза. Это ещё и плотное облако мемов и понятий — тот самый дискурс, т.е. по сути сокращённый набор иероглифов — базирующихся на безусловном технологическом превосходстве, делающим бессмысленным любые движения.
От самого лучшего в мире финского образования до роботизированной Японии — всё это складывается в систему навязанного бессилия.
Поэтому украинские журналисты и либеральные рупоры слились воедино в тезисе «Рашка ничего не построит, потому что нет технологий. Точка. Технологий нет, без технологий не построить, а технологии есть только у белых господ, а мы с ними поссорились, а прислужали бы истово — дали бы нам Технологии, обязательно».
Мысль не нова — она же использовалась как таран в 90х, когда «надо за любые копейки продать завод иностранцам — они туда принесут чудесные Технологии». Много принесли-то? Нет.
Конструкция устойчива и факт того, что мост есть, будет любой ценой дезавуироваться. Это будет включать в себя и лихорадочные поиски Таинственных Помощников — с тезисом «рашка сама не могла, а раз найдены три болта немецкой фирмы, то фууууф, выдохнем, это рашке немцы построили, то есть по сути укроарийцы», и уменьшение масштаба — «а вот вам картинка китайского моста, построенного совсем в других условиях, с на порядки заниженной ценой, поэтому ваш мост и не считается вовсе».
Бой за это важен, потому что куча тезисов — от «порванной в клочья экономики» до «18 лет при Путине только вниз» и «санкции эффективно работают» — завязаны на тезисы про Технологии. Все оппозиционные темы так вообще, если посмотреть, упираются в «Вот вы сидите в лаптях все поголовно, потому что Путин — а я вас поведу к Технологиям, где всё на пиу-пиу лазерах и как в кино».
Поэтому сейчас, когда стартовый раж спадёт, начнётся методичная подчистка громких старых заявлений и переход на спесиво-через-губу-сцеживание «ну и построили, ну и чё. если разобраться, так вреда только больше, опять лажанулись как обычно».
Потому что если конструкция мифа про Технологии начнёт сыпаться — под ней останется вся прослойка, мечтающая о том, что они будут монетизировать сопричастность к Технологиям — с маржинальностью примерно как торговля компьютерами в начале 90х.
Так что поглядим. Это переобувание будет интересным — слишком много на кону.
7 3
лучше бы своими словами пересказали.
6 7
ок, специально для вас:
либерасты и многочисленные представители Запада продвигают идею, что РФ отсталая: ни технологий, ни образования, ни будущего.
А вот новый мост показывает что все как раз наоборот: и технологии, и импортозамещение, и собственные конструкторские разработки — все супер!
7 6
Ну, вот- можете же. Чё ж сразу так не излагать. Кратко и чётко.
3 6
новый мост показывает что все как раз наоборот: и технологии, и импортозамещение, и собственные конструкторские разработки
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давыштоо?? всё собственное вдруг откуда ни возьмись взЯлось? заступИтесь за голландцев
«…Как сообщают голландские СМИ, компании Dematec Equipment и Bijlard Hydrauliek предоставили важную спецтехнику. Позднее глава Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел отверг все обвинения, ПОДЧЕРКНУВ, что СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕЛОСЬ на территории РФ, а это не является нарушением. »
сами без ансамбля
3 7
Местный,добавь Андерсен…Только сказка невеселая.
1 6
Какие свои слова??
Вы о чем???
Максимум на что они способны-это скопипастить что-нить близко к теме
5 10
немного странные обвинения….насколько мне известно, вообще то претензии были не к технологиям Крымского моста, а к причинам постройки оного и к его резко возросшей стоимости в ходе строительства..
Причина постройка моста, без сомнения, чисто политическая , а не экономическая …Т.е. влияние на Украину утеряно полностью, Украину умудрились превратить в полностью враждебное нам государство на наших границах….Госдеп ,конечно, можно обвинять во всех грехах,он действительно занимался этим еще с начала 2000х, но почему то никто не хочет признаваться в собственных «недоработках» и в крахе политики со своими ближайшими соседями…Виноват кто угодно, но у нас ошибок быть не может, да .. В итоге построен Крымский мост — очень дорогое решение и в строительстве, и эксплуатации.
Теперь от нас бежит и Казахстан переходом на латиницу , и другие соседи по СНГ в лучшем случае нейтральны , и проект ЕвраЗЭС без Украины потерял бОльшую часть возможностей — по признанию самих российских наблюдателей…
что касается Крыма, то мост -это только часть проблемы …Здесь нужно и энергоснабжение, и снабжение водой. Поднимать соленые подземные крымские воды — это очень дорогое удовольствие ..Гораздо дешевле было перебросить часть днепровской пресной воды на полуостров, что и было сделано в царские и советские времена …Не дураки были тогдашние инженеры…..Потому что подъем подземных вод — решение катастрофическое по своим последствиям, которое ведет к засаливанию почвы Крыма и превращению ее в безжизненный солончак на многие десятилетия. Но Украина сейчас блокирует подачу своей воды…
Говоря иначе, провал российской политики на Украине имеет в том числе и денежную составляющую: как минимум стоимость Крымского моста.
Другая претензия к Крымскому моста — финансовая …Да, дороговато вышло ..добавьте еще затраты на эксплуатацию ,где то уже читал , что выйдет порядка 700 млн рублей в год ..хз, ну, в любом случае , денег потребует прилично..
А по поводу технологий …ну так обратитесь к выступлению вашего альфы — он сам публично призывал совершить «технологический рывок» :» 23 марта Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по итогам прошедших выборов заявил о необходимости совершить мощный технологический рывок в стране.»
про импортозамещение он уже говорил ) еще в 14-15 гг …про вхождение в «пятерку мировых экономик к 2017 году» тоже…)) сказочник какой )) в общем, мосты делать пока умеем , и то хорошо ..
продолжайте хвастаться ) на китайских смартфонах, ноутбуках и компьютерах ..)
3 6
Ложь, повторённая многократно, не всегда становится правдой — но всегда становится опорой для следующей лжи. Поэтому если человек находится в кругу общения, где данные тезисы считаются аксиомами, то он сам начинает довирать, чтобы «не выпадать».
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вот. а либерасты уже 6 лет именно это вам и говорят
2 6
Попы тоже говорят.. надо не говорить а делать. Вот как с мостом.
А у вас то мост невозможно построить, то украли много, то олигархи-вредители.
Говорильня сплошная. Кому она нужна? От безделья маетесь
5 1
Щщщща древнеклассические укрошумеры ещё начнут тему тулить про то, что там все проектировочные работы и строительные технологии ими, укрошумерами, разработаны (и воплощены!), Россия вообще сбоку!
Они, например, теперь погнали, что все ИХ «экспертные прогнозы» о невозможности постройки Крымского моста «инспирировались и щедро оплачивались Кремлём», для успокоения протестных настроений мировой общественности! (???!!!) А строили исподтишка!
2 1
дайте ка и мне покопипастить про «мифы» экономической отсталости (технологические отсюда уже следствие) : ))
«Только что опубликованы итоги первого квартала 2018-го. По сравнению с тем же отрезком прошлого года ВВП вырос всего на 1,3%. Это даже хуже, чем было в 2017-м (1,5%). А ведь тогда общемировые темпы роста составили 3,5%, а среди стран с крупными экономиками нашу страну обогнали почти все, за вычетом Японии с Италией (те же 1,5%) и Бразилии (0,7%).
Под впечатлением свежих статистических данных Максим Орешкин, сохранивший свой пост главы ведомства, которое сочиняет экономические обещания, сообщил, что снизит свой так называемый прогноз роста на текущий год с 2,1% до величины пока не названной. Причина: «Не очень хорошая ситуация в экономике в начале этого года».
Россию уже обгоняют даже самые слабые
За 2015-й — 2017-й российский ВВП снизился на 0,9% (в основном за счет падения в первом году этой трехлетки), а мировой ВВП тем временем увеличился на 10,2%.
Если взять пять крупнейших экономик мира (в число которых наша страна не входит — об этом теперь приходится специально напоминать), то быстрее всех в прошедшем трехлетии росли Индия (23,4%) и Китай (21,9%). Американский ВВП увеличился на 6,7%, немецкий — на 5,6%, японский — на 3,6%.
Экономики группы больших богатых стран прибавили от 3,2% (Италия) до 8,8% (Корея), а такая огромная, но среднезажиточная, как, например, Индонезия, — на 15,9%. Из государств с большими экономиками, Россия выигрывает только на фоне Бразилии, в которой хозяйственный спад приостановился лишь в 2017-м, а общее снижение ВВП за три года составило 7,6%.
В Казахстане, самом большом партнере нашей державы по Евразийскому экономическому союзу, хозяйство выросло за три года на умеренные, но убедительные 5,7%. В Эстонии, самой богатой части прежнего СССР, рост ВВП достиг 8%. А Польша, крупнейшая из бывших наших зависимых восточноевропейских стран, показала нам пример — ее ВВП увеличился на 10,7%, обойдя среднемировые темпы. Из чего, казалось бы, вытекает вывод: хочешь обогнать мир, переделывай экономику на польский манер. Вы слышали от начальства о необходимости учиться у Польши? Я — нет.
И еще один многозначительный казус. В сирийской войне, в которую наша держава включилась как раз в 2015-м, так или иначе участвуют несколько близлежащих стран с довольно внушительными экономиками, пусть и уступающими по размерам российской. И за 2015-й — 2017-й турецкий ВВП вырос на 15,1%, иранский — на 14,6%, израильский — на 10%, саудовский — на 6%. Перемены в пропорциях хозяйственных потенциалов для текущих тамошних дел — это, конечно, косвенный показатель. Но он является вектором, который указывает, как в долгосрочном плане будет меняться соотношение сил в этих краях.
Страна давно и устойчиво отстает по скорости развития буквально от всех государств разного калибра, с которыми хоть по каким-то поводам приходится иметь дело на планете. » https://www.rosbalt.ru/blogs/2018/05/18/1704137.html
ну, а с чего бы еще Путину признавать необходимость «мощного технологического рывка»?) Он то знает проблему..)) но знать и делать — это разные вещи …За 18 лет обещано было много , а вот по показателям, наоборот, упали вниз…
1 6
Нынешняя экономика развивается циклами. Действительно, как уперлись в невидимую преграду в начале десятых, так пока на месте и топчемся. Но за предыдущий цикл рост был значительный.
2 3
«Действительно, как уперлись в невидимую преграду в начале десятых,»
а что , за эти годы ничем другим , кроме нефти-газа-леса и прочими ресурсами торговать не научились?
там, высокими технологиями? не?
а ,может, вложились в полномасштабное импортозамещение и реиндустриализацию всей промышленности и построили новые тысячи заводов имени путина, сечина, ротенбергов с новыми обученными десятками тысяч профессиональных кадров?
или 3-4 триллиона денег от продажи нефти -газа по 100 баксов с хвостиком за баррель в первые десять лет жирных 2000х не хватило на это дело? бе-едненькие ))
а, так у вас цикл не мировой , отечественный ) это у них ВВП растет, когда у нас падает… ) все никак в глобальную мировую экономику вписаться не можем,угу..)))
2 6
1) А кто говорит что экономический цикл мировой. Речь про нас
2) Если все так просто, то покажите пример кто так сделал пока мы «ресурсы проедали». Ну там ваш любимый Казахстан например. Или Иран или Туркменистан, или ещё кто.
3) Пара тройка триллионов это конечная цена экспортированного сырья, выручка, но не прибыль. Прибыль гораздо меньше.
4) Вам нужны заводы выпускающие непонятно что, лишь бы план гнать, как в СССР? Мне не нужны. Нужна конкурентоспособная с импортом и на внешних рынках продукция. Тут и с СССР ничего общего, и с персоналом, работавшим на заводах в СССР. Другая эпоха, другие люди, другие профессиональные навыки. Постепенно процесс идёт. Но вы в нем не участвуете и не будете участвовать.
В этом причина ваших недовольств. Потому вы и не видите новых производств. И усугубляет это то читаете только Курьер, где про новые производства не пишут
5 3
вы как то противоречите сами себе ..
» Нужна конкурентоспособная с импортом и на внешних рынках продукция.»
а как вы её сделаете без новых высокотехнологической цепочки производств, причем в разных секторах промышленности ?
и потом — уже на самом верху признают, что одной из главных причин падения экономического роста является низкая покупательская способность населения…т.е. когда у нас официально только 7% населения имеет доходы от 70 тыс рублей , большинство «сидит» на зарплаты в 20-30 тыс руб …
казалось бы опять — развивай внутреннюю экономику и промышленность,давай людям работу и рост доходов, есть же куда расти покупательскому спросу внутри нашей страны….что вы так упёрлись строго «на импорт» ? вам наплевать на людей ? или вам достаточно, чтобы народ жил в финансовой кабале , в кредитах, в займах и ипотеках, вместо того, чтобы достойно зарабатывать и достойно жить без обслуживания банкиров- и не надо «лишних» производств?
насчет прибыли — было интервью в 2013 году экономиста Гонтмахера, где он говорил именно о доходах России за первые 10 лет при продаже нефти -газа-леса за рубеж,и при этом говорил о воровстве средств , именно о схемах увода денег через левые фирмы на западе в частный карман российских олигархов…Сумма в 3,5 -4 триллиона долларов украденных доходов -это еще минимум , т.е. сколько на самом деле украли в офшоры, не узнает уже никто….Поэтому «прибыль» -это то, что олигархи соизволили оставить в бюджете России ,остальное попросту спёрли..Ссылку сами ищите,но другие экономисты (Хазин и Делягин, в частности) подтверждают своими цифрами..
насчет Казахстана и прочих стран …Воровская олигархия есть везде, степень контроля над ней в разных странах разных — у нас просто больше воруют проще говоря….с русским размахом..)
1 5
Да вы с элементарным, цифрами, плаваете. Вот в прошлом году было экспортировано нефтегаза с продуктами переработки на 210млрд. Цена на нефть была под 70$, близкая к средней за 20 лет.
Помножьте 200 на 20 и получите 4 трл$. Эта цифра хотя бы для ориентировки. Это не доход, а выручка которую вы спутали с доходом.
И мне кажется выручка была менаше за 20 лет.
О чем далее говорить, просто кое что из ваших бредней легко разоблачить, а кое что это какое-то болото, типа комплекса неполноценности, с чем должен работать психолог
2 1
к сожалению, даже цифрам о «росте ВВП в 0,9% » доверять не приходится..
потому что «в ноябре позапрошлого года российская статистика прошла глубокую реформу, после которой, похоже, перестала выражать вообще что бы то ни было.
Тогда Росстат еще честно предупредил, что внезапный промышленный рост вызван изменением методики и, соответственно, не связан с реальностью.
В январе 2017 года неплохая динамика экономики была вызвана официальным ростом грузооборота железнодорожного транспорта — самого инерционного показателя, способного меняться максимум на пару процентов, — аж на 11,1%. Новых магистралей запущено в эксплуатацию не было, армию не возили кругами вдоль границ, и этот нонсенс так и остался необъясненным.
Не успели злые языки обмусолить эту шокирующую загадку, как грянула следующая: внезапный промышленный спад в феврале 2017 года был вызван почти 20%-ным сокращением другого крайне инерционного показателя — потребления воды. Никакой засухи и обезвоживания в России не было, и столь неправдоподобный результат обессмыслил всю государственную статистику как таковую.
Более того: очевидное статистическое искажение, в отличие от предыдущих, не приукрашивало, а наоборот, ухудшало общую картину, что создавало впечатление уже не просто фальсификаций, но и их выхода из-под всякого контроля!
А в 2017 году Росстат отчитался о бурном (по нынешним меркам), забытом со времен присоединения к ВТО инвестиционном росте — 4,2% за первые три квартала (данных по году в целом все еще нет)! Который, как немедленно установили разъяренные очевидным бредом экономисты, был вызван вменением сектору, не наблюдаемому официальной статистикой, — малому и части среднего бизнеса, а также теневой экономике — необъяснимого головокружительного роста.
Стоит оговориться, что статистика должна учитывать все секторы экономики, в том числе и невидимый для нее «теневой», …Однако очевидно, что сама специфика теневой экономики, объективно находящейся в постоянном конфликте с государством, не позволяет ей осуществлять значительные инвестиции — и тем более стремительно их наращивать!
Сюрреалистическая картина наблюдается в сфере доходов населения: вот уже два года Росстат бодро рапортует о росте реальных зарплат при падении реальных доходов, чего, строго говоря, не может быть даже с учетом сверхдоходов топ-менеджеров и правительственных реформаторов (министр финансов, по официальному сообщению, быстро убранному с сайта Минфина, получал в месяц зарплату в 1,73 млн руб., а всего доходов — 7,86 млн руб.).
приукрашивание динамики реальных доходов дезорганизует всю политику государства, провоцируя его продолжать денежное удушение России в ситуации, когда та уже не в силах это терпеть.
По данным Росстата, за последние 4 года реальные доходы населения упали на 11%: в 2014 году — на 0,7%, в 2015-м — на 3,2%, в 2016-м — на 5,8% и в 2017-м — на 1,7%.
Эти данные шокируют, но не учитывают занижения инфляции официальной статистикой и исключительно высокого расслоения общества.
Официально инфляция за последние 4 года составила 35,9%, но, по оценкам социологов, население ощущало рост цен, превышающий ее в 2015 году вдвое (26% против 12,9%), а в 2017 году — уже более чем в 3,5 раза (8,8% против 2,5%). В конце прошлого года даже представители Банка России признали: «наблюдаемая инфляция» превышает официальную более чем втрое. Предположив занижение официальной инфляции в 2,5 раза, получим падение реальных доходов населения за 4 года на 36,3%.»
https://aurora.network/forum/topic/59039-zadachka-dlja-putina-iskazhenie-jekonomicheskoy-statistiki-grozit-rossii-ukrainskim-stsenariem
проще говоря, Росстат сейчас просто прикрывает ту глубокую задницу, куда мы скатились, неким жалким «ростом в 0,9%» — т.е. врёт ….
» Но для понимания реальной ситуации этого мало. Ведь элита и ее непосредственная обслуга в условиях высокой коррупции и монополизации наращивают свои доходы всегда. Если предположить, что «верхние» 10% населения увеличивают свои реальные доходы в среднем хотя бы на 5% в год (хотя многочисленные коррупционные скандалы свидетельствуют о более высоких темпах), получается, что реальные доходы 90% граждан упали за 4 года в 1,75 раза — более чем на 40%.
Официальная статистика, похоже, не выражает уже просто ничего. Непонимание этого вынуждало министра экономического «развития» (с официальным доходом 1,27 млн руб. в месяц) объяснять промышленный спад теплой погодой: других факторов экономической динамики в правительстве, похоже, просто не знают.»
так о каком мифе, вернее, вранье, можно говорить?
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Чисто свои выводы: За 4 года Россия построила в Крыму:
1.Энергосистему.
2.Аэропорт в Симферополе.
3.Крымский мост.
Отремонтировала «Артек», строит трассу «Таврида», восстанавливает дороги в городах Крыма.
Что построили древнеукры? Фельдшерско-акушерский сельский пункт, с помпой открытый «графом дякулой» с приглашением дипломатов из стран-инвесторов этого пункта?! Фанерный сарайчик, из которого, в следующую же ночь после «открытия», вывезли всё импортное оборудование, оставив хуторянам только два стола, тонометр и электронные весы?!
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Как пояснила в видео фельдшерица: оборудование даже не распаковывали, а ночью вывезли в неизвестном направлении!
Привет свидомитам и гидникам!
«Гуторили-балакали, сели и покакали!»(С)
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