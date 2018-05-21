Ротенберг: 100 лет прослужит Крымский мост

Руководитель компании «Стройгазмонтаж» (генеральный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг в интервью телеканалу НТВ рассказал, с какими сложностями столкнулись строители при возведении перехода через Керченский пролив.

В том числе, он ответил на вопрос о том, сколько может простоять мост без ремонта.

«Сто лет он простоит, это минимальная цифра, которую мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его три раза пытались строить, сейчас четвертый мы строим. Когда немцы построили, пошли льды и этот мост у них снесло. Сейчас мы это все учитывали», — рассказал он.

«Здесь постоянные ветра, а когда ветер — стройка практически стоит», — рассказал Ротенберг, признав, что в общей сложности примерно на 84 суток работы были остановлены из-за погодных условий.

«Ветер качает — сваю не забить. Потом ребята придумали, сделали такой колодец, чтоб туда опускать, чтоб ветер не мешал», — пояснил глава «Стройгазмонтажа».

Он подчеркнул, что сложности при работе на объекте были, но за счет желания и профессионализма с ними удалось справиться.

Отвечая на вопрос о том, что будет с командой, работавшей над Крымским мостом, Ротенберг признался, что было бы жалко распустить такую команду профессионалов, приехавших из разных регионов страны.

«То, что мы будем продолжать трудиться, это безусловно», — сказал он, отметив, что есть некие планы на будущие проекты, о которых он пока не хотел бы говорить.

Во вторник 15 мая президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа в сопровождении колонны грузовой техники проехал по новому транспортному переходу, соединившему Республику Крым и Краснодарский край, сообщал «Курьер. Среда. Бердск.

Утром 16 мая с обеих сторон Керченского пролива было открыто автомобильное движение по Крымскому мосту.