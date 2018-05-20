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Завершился открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао в Криводановке

1 места Курбанов Руслан, Вагайцев Кирилл, Батаев Эмзар, Коновалов Максим, Кутьков Дмитрий и Мякин Семен.

20.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий Вадимович:

Итак завершился Открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао (вьетнамская версия рукопашного боя, где разрешена ударная техника руками и ногами, а также броски). На турнир, в с.Криводановку съехалось более 170 участников со всей Новосибирской Области. Спортсмены Спортивного Клуба Смешанных Единоборств «Бердск», в составе из 15 человек выступили на данных соревнованиях и показали отличный результат и хорошую подготовку. По итогу все наши спортсмены заняли призовые места и никто не остался без наград.
1 места Курбанов Руслан, Вагайцев Кирилл, Батаев Эмзар, Коновалов Максим, Кутьков Дмитрий и Мякин Семен.
2 места Куприн Михаил, Павлов Евгений, Кузьмин Александр, Устинов Иван, Карандасов Григорий, Бизюков Кирилл и Клочков Иван.
3 места Рожнов Дмитрий и Куприн Александр.
Поздравляем наших бойцов и тренера с отличным результатом. Спасибо родителям за поддержку своих детей. Все спортсмены тренируются на базе 10 школы «Пересвет» под руководством Тараторина Дмитрия Вадимовича.
Приглашаем всех желающих к нам на тренировки 89529132784

Завершился открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао в Криводановке Завершился открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао в Криводановке


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(1) Комментарий

  1. гуэмплен

    В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий Вадимович:» Поздравляем наших бойцов и тренера с отличным результатом». Думается стилистическая ошибка писать самому и поздравлять себя. Грамотность страдает к сожалению.

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