Завершился открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао в Криводановке

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий Вадимович:
Итак завершился Открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао (вьетнамская версия рукопашного боя, где разрешена ударная техника руками и ногами, а также броски). На турнир, в с.Криводановку съехалось более 170 участников со всей Новосибирской Области. Спортсмены Спортивного Клуба Смешанных Единоборств «Бердск», в составе из 15 человек выступили на данных соревнованиях и показали отличный результат и хорошую подготовку. По итогу все наши спортсмены заняли призовые места и никто не остался без наград.
1 места Курбанов Руслан, Вагайцев Кирилл, Батаев Эмзар, Коновалов Максим, Кутьков Дмитрий и Мякин Семен.
2 места Куприн Михаил, Павлов Евгений, Кузьмин Александр, Устинов Иван, Карандасов Григорий, Бизюков Кирилл и Клочков Иван.
3 места Рожнов Дмитрий и Куприн Александр.
Поздравляем наших бойцов и тренера с отличным результатом. Спасибо родителям за поддержку своих детей. Все спортсмены тренируются на базе 10 школы «Пересвет» под руководством Тараторина Дмитрия Вадимовича.
Приглашаем всех желающих к нам на тренировки 89529132784
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В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий Вадимович:» Поздравляем наших бойцов и тренера с отличным результатом». Думается стилистическая ошибка писать самому и поздравлять себя. Грамотность страдает к сожалению.
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