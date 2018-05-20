Завершился открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао в Криводановке

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Итак завершился Открытый турнир по Вовинам Вьет Во Дао (вьетнамская версия рукопашного боя, где разрешена ударная техника руками и ногами, а также броски). На турнир, в с.Криводановку съехалось более 170 участников со всей Новосибирской Области. Спортсмены Спортивного Клуба Смешанных Единоборств «Бердск», в составе из 15 человек выступили на данных соревнованиях и показали отличный результат и хорошую подготовку. По итогу все наши спортсмены заняли призовые места и никто не остался без наград.

1 места Курбанов Руслан, Вагайцев Кирилл, Батаев Эмзар, Коновалов Максим, Кутьков Дмитрий и Мякин Семен.

2 места Куприн Михаил, Павлов Евгений, Кузьмин Александр, Устинов Иван, Карандасов Григорий, Бизюков Кирилл и Клочков Иван.

3 места Рожнов Дмитрий и Куприн Александр.

Поздравляем наших бойцов и тренера с отличным результатом. Спасибо родителям за поддержку своих детей. Все спортсмены тренируются на базе 10 школы «Пересвет» под руководством Тараторина Дмитрия Вадимовича.

Приглашаем всех желающих к нам на тренировки 89529132784