За взятку полицейскому в 15 тыс. рублей посадили мужа торговки в Новосибирске

Вступил в силу приговор по делу о покушении на дачу взятки, сообщил сегодня, 16 мая, старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Приговором Калининского районного суда Новосибирска от 19 февраля 2018 года 38-летний Наири Чапанян признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам).

Приговором суда установлено, что 2 сентября 2017 года ранее судимый Чапанян, находясь в служебном кабинете в пункте полиции «Родники» ОП №4 «Калининский», с целью укрытия совершенного правонарушения его супругой и непривлечения её к административной ответственности за продажу алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии) передал сотруднику полиции взятку в размере 15 тысяч рублей.

Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, так как сразу же после передачи денежных средств был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств суд первой инстанции назначил Чапанян наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного и адвокатов — без удовлетворения.