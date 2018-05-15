Более 1 млрд рублей потратили на переселение из аварийного жилья за 10 лет в Бердске

С 12 апреля по 8 мая управление федерального казначейства Новосибирской области проверило администрацию Бердска по использованию средств государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», направленных на предоставление финансовой поддержки для реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Сотрудники казначейства проверяли исполнение программы с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.

Об итогах проверки рассказали на совещании чиновников 14 мая.

Специалисты федерального казначейства работали с муниципальными правовыми актами за 10 лет, с финансовой и аукционной документациями, выезжали на объекты.

За обозначенный период в Бердске было предоставлено 952 жилых помещения общей площадью 31 833 кв. м. В новое жилье переселились 2042 человека. Освоено 1 млрд 43 млн. рублей средств федерального, областного, местного бюджетов.

В ходе проверки ревизионная комиссия не выявила нарушений.