Более 1 млрд рублей потратили на переселение из аварийного жилья за 10 лет в Бердске

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
В полном объеме использовала деньги на капремонт домов Новосибирская область
$23 тыс. заплатил за два пирожка в ларьке житель Китая
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске
Демонтируют вспомогательные здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»
Убил из пистолета ТТ на рынке продавца и скрылся в Башкирии житель Новосибирска
Обнародована зарплата сидящего в СИЗО экс-директора КБУ Александра Кожина
Волонтеры на ночь требуются музею Бердска