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Умер накануне Дня Победы фронтовик Вячеслав Черноголовков в Бердске

94-летний ветеран до последних дней жизни был активным и неравнодушным. Он писал мемуары о жизни и войне, писал запросы в органы власти, требуя справедливости.

9.05.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Умер накануне Дня Победы фронтовик Вячеслав Черноголовков в Бердске

9 мая 2017 года фронтовик Вячеслав Черноголовков принимал поздравления с Днем Победы

8 мая в 22.30 на 95-м году жизни скончался Вячеслав Черноголовков — участник Великой Отечественной войны. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» его дочь Людмила, Вячеслав Кузьмич слег в конце апреля после второго инсульта.

Для редакции и наших читателей он был по сути родным человеком. Целый год мы публиковали его воспоминания о мире и войне. Читатели высказывали благодарность за это, потому что, признавались, узнавали историческую правду от участника событий, не приукрашенную. Много лет Вячеслав Кузьмич каждую среду приходил за свежим номером газеты «Курьер. Среда. Бердск». И всегда обсуждал последние городские события. Мы помогали ему составлять запросы в органы власти — он указывал чиновникам на проблемы, которые, по его мнению, требовали немедленного решения.

Черноголовков, несмотря на почтенный возраст, до последних дней жизни оставался активным и неравнодушным человеком. Вот и 9 мая 2018 года мы договорились встретиться после Часа Памяти на мемориала Славы, куда в День Победы обязательно приходил Вячеслав Кузьмич. Хотели поговорить о жизни, о будущем Бердска и России. Не суждено…

По словам Людмилы Вячеславовны, ее отца похоронят в пятницу 11 мая — через три дня после смерти, как положено по православной традиции.

«Курьер. Среда. Бердск» выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Черноголовкова и до глубины души скорбит вместе с ними. Светлая память вам, Вячеслав Кузьмич. Это действительно огромная, невосполнимая утрата.

По словам дочери фронтовика, он и в больничной палате просил принести свежую прессу, сокрушался, что сам не может сходить в редакцию. На одного участника Великой Отечественной войны в Бердске стало меньше. Теперь их осталось 46…

Уходят победители…


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Хороший и очень порядочный был человек. Когда-то много лет назад приходилось общаться с ним по работе. Очень жаль. Соболезнования родственникам и близким.

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