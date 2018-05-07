КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-комнатную квартиру
продам 3-х 89137170267 Ольга
Продам 2-ю на Микрорайоне! 8-913-701-2341 Алена
Продам 1 комнатную квартиру в Центре!
продам студию
продам 1-ю центр 89137170267 Ольга
Срочно продам квартиру!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Повешенный труп в частном доме обнаружили спасатели в Бердске

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Сбила пешехода на «зебре» Toyota Alphard в Бердске

Последний звонок для 545 выпускников Бердска прозвенит 24 мая

От затопления спасет дренажная система частные и многоквартирные дома Бердска

Проект Роскомнадзора о блокировках раскритиковали в правительстве

Из-за сброса в канализацию досок и гвоздей ограничат коммунальные услуги новостройке в Бердске

Первую каменную церковь построили 210 лет назад в Бердске

Более 100 домов остались без электричества и воды из-за порыва кабеля в Бердске

Евровидение стартовало в Лиссабоне‍

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Строили ли дома в Бердске пленные немцы?

Может такое быть? Историки или старожилы, ответьте!

7.05.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:
Здравствуйте! Кто-нибудь знает историю двух домов №№18 и 20 по ул.Красный Сокол (перед санаторием «Парус») ? Это 3-ехэтажные кирпичные дома, видно, что старые, но добротные, с высокими потолками. Я слышала, что их строили пленные немцы. Может такое быть? Историки или старожилы, ответьте!


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
ДТП в Бердске. Серьёзно травмирован 21-летний мужчина Владимир Путин вступил в должность президента России Два автомобиля подожгли злоумышленники в Бердске

(3) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Учитывая, что эти дома 40 года постройки, вряд ли их строили пленные немцы, товарищи нацисты вроде как строили бараки на Первомайской, ныне снесённые.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Ольга

    На 18 доме есть клеймо, какой отряд строил. Можете посмотреть на углу ближе к 16 дому.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Немцы строили на ул. Дуси Ковальчук в Новосибирске.

    В Бердске нет объектов.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика