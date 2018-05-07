Строили ли дома в Бердске пленные немцы?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена:

Здравствуйте! Кто-нибудь знает историю двух домов №№18 и 20 по ул.Красный Сокол (перед санаторием «Парус») ? Это 3-ехэтажные кирпичные дома, видно, что старые, но добротные, с высокими потолками. Я слышала, что их строили пленные немцы. Может такое быть? Историки или старожилы, ответьте!

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