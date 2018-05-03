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Изуродовал лицо девочке соседский мастиф в Подмосковье

Ребенок находится в реанимации. Собаку усыпят. Дело о нападении пса на ребенка глава СКР требует передать в его ведомство.

3.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Изуродовал лицо девочке соседский мастиф в Подмосковье

Мастифы считаются неуправляемыми и наиболее агрессивными собаками

По поручению председателя Следственного комитета России следственные органы СКР по Московской области будут ходатайствовать перед органами прокуратуры о передаче из полиции материалов проверки по факту причинения вреда здоровью ребенка.

В СМИ появилась информация о том, что в Московской области соседская собака породы мастиф серьезно покусала девочку, которая хотела погладить пса. Сообщается, что у ребенка множественные укусы, девочка находится в больнице.Как сообщают СМИ, у девочки в том числе скальпированная рана головы, повреждено лицо. Девочка находится в реанимации.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным в случае передачи материалов тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего. Это уже не первое происшествие, когда жертвами нападения собак становятся дети.

— В поле зрения следователей СК России всегда находятся преступления в отношении детей, а также несчастные случаи с несовершеннолетними, которые требуют особого внимания. В каждом конкретном случае Следственный комитет выясняет не только фактические обстоятельства, но и устанавливает всех лиц, из-за невнимательности, халатности и порою просто безалаберности которых страдают дети, — заявила в среду официальный представитель СК России Светлана Петренко.


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(2) Комментариев

  1. м-он 47

    У нас в доме неадекватная соседка выгуливает без намордника взрослую хаски стоя на балконе пятого этажа.На замечания реагирует агрессивнее чем собака,иногда животное выгуливает её ребёнок лет семи ,который отпускает поводок и жалуется прохожим на то что он не может её удержать .

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    • Аноним

      «У нас в доме неадекватная соседка выгуливает без намордника взрослую хаски»

      Это Вам ещё везёт! Хаски адекватные! У нас выгуливают Стаффордшира (они и питбули на всю голову отмороженные) на 10 метровом поводке, при чем у обеих и хозяйки и собаки сроду нет намордника.

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