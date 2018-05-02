Более 100 человек арестовали после беспорядков в Париже
Расходы на оборону впервые в новейшей истории снизила Россия
Экстремальные гонки «Бурундучьи бега» пройдут в Бердске
Самогонные аппараты обязали регистрировать в России
Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска
Борьба с бедностью: Минимальная зарплата сравнялась с прожиточным минимумом в России
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Заблокировать автодороги и аэропорт призывал не избранный премьер-министром Армении Пашинян
Сгорели дом у вокзала и коттедж в элитном поселке на побережье в Бердске
Монстрация-2018 под лозунгом «Севернее Кореи» прошла в Новосибирске