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Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска

1 мая часть каруселей в бердском парке развлечений начала свою работу. Дети за зиму соскучились по аттракционам.

2.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска

Цепочные карусели — одни из самых любимых бердчанами

Как и анонсировал отдел культуры Бердска, 1 мая начали свою работу аттракционы в городском парке.

Посетителей ждут карусели на любой вкус и возраст, а также «автодром». Водные аттракционы откроют позднее, когда потеплеет.

Летний сезон аттракционов открылся в городском парке БердскаСудя по эмоциям, дети заждались «карусельного» отдыха. Особенно много людей появилось в парке развлечений после первомайской демонстрации. Бердчане стояли в очередь за билетами.

Днем в городском парке в честь Первомая и открытия аттракционов прошли игры для всех желающих.

Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска

Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска

Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска


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