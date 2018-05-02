Летний сезон аттракционов открылся в городском парке Бердска

Как и анонсировал отдел культуры Бердска, 1 мая начали свою работу аттракционы в городском парке.

Посетителей ждут карусели на любой вкус и возраст, а также «автодром». Водные аттракционы откроют позднее, когда потеплеет.

Судя по эмоциям, дети заждались «карусельного» отдыха. Особенно много людей появилось в парке развлечений после первомайской демонстрации. Бердчане стояли в очередь за билетами.

Днем в городском парке в честь Первомая и открытия аттракционов прошли игры для всех желающих.