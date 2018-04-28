Погиб водитель Honda Civic без прав, врезавшись в припаркованное на ночь авто в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

27 апреля 35-летний новосибирец, управляя автомобилем Honda Civic, двигался по улице Волочаевской. В 00.05 в пути следования у дома №136 он совершил наезд на припаркованный автомобиль Nissan Diesel.

-В результате ДТП водитель Honda Civic от полученных травм скончался на месте. Пассажирка автомобиля, 35-летняя жительница Новосибирска, не пострадала. Как установили инспекторы ГИБДД, 35-летний мужчина, находившийся за рулем, был лишен права управления транспортным средством, — рассказали в полицейском ведомстве.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.