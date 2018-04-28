КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам
Продам 3-ю Пионерская 12 89133732528 Ирина
ПРОДАМ 3-ю в девятиэтажке В ЦЕНТРЕ
Продам
Продам 2-х квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске

Медведев предлагает поучиться у США защите экономических интересов

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Снести рухнувший из-за грунтовых вод частный дом придется пострадавшей семье из Бердска

Погиб водитель Honda Civic без прав, врезавшись в припаркованное на ночь авто в Новосибирске

Тратят на оплату ЖКХ более трети из всех денег на платные услуги в Бердске

Вместо адреса из 138 знаков сами дали названия своим улицам жители района-призрака Бердска

Привлекут инвесторов из Бердска в Искитимский район

$430 млрд вывезли из России за 17 лет

Растет численность населения в Бердске

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Растет численность населения в Бердске

Горожан в Новосибирской области становится больше на фоне снижения сельских жителей.

28.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Растет численность населения в Бердске

Бердск прирастает людьми

Численность населения в Новосибирской области увеличилась на 9300 человек в сравнении с началом 2017 года. По данным Новосибирскстата, на 1 января 2018 года общая численность населения Новосибирской области составила 2,8 млн человек

Числа горожан при этом растет, а численность сельских жителей снижается. Процесс переселения людей из сел в города продолжается. В регионе насчитали больше полусотни заброшенных населенных пунктов.

Так, население городов в Новосибирской области выросло на 10 600 человек (на 0,5%), а число сельских жителей уменьшилось на 1300(на 0,2%). Численность сельского населения сократилась в 24 муниципальных районах области, на данный момент она составляет 584,5 тысячи человек.

О том, что этот показатель падает, говорит еще одна цифра: 56 поселений в Новосибирской области остались без зарегистрированных жителей, это 3,7% от общего числа населенных пунктов.

В Новосибирске на данный момент проживают 1,6 млн человек, он по-прежнему третий по численности и статусу город-миллионник России. Новосибирцев стало больше на 9900 человек (на 0,6%) Помимо Новосибирска, в регионе растет численность населения в других городских округах: Бердске, Оби и Кольцово. Исключением оказался Искитим — здесь население сокращается.

Если рассматривать малые города, то наибольшая численность зафиксирована в Куйбышеве (44 200 человек), наименьшая – в Каргате (9400 человек).

Новосибирская область – один из крупнейших регионов РФ с площадью 177,8 тыс. кв. км и плотностью населения 15,7 человек на квадратный километр. На территории области существуют 490 муниципальных образований – 5 городских округов, 30 муниципальных районов, 26 городских и 429 сельских поселений (В Искитимском районе их 19).

Население размещено по территории очень неравномерно. Этому способствует сложившаяся в области система расселения – разделение на восточную часть с доминированием крупнейшего города и западную, преимущественно сельскую. Расстояние до областного центра становится главным фактором развития территории.

Более 385 тыс. горожан (17,5% городского населения) проживает в 10 малых городах с численностью до 50 тыс. человек и 16 поселках городского типа.

Численность жителей поселков городского типа (рабочих поселков) в 2017 году составила 170,9 тыс. человек (7,8% городского населения). На один поселок в среднем приходится 10,7 тыс. человек. Наиболее крупными являются рабочие поселки Краснообск, Линево, Коченево и Сузун.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Чиновников попросили помолчать перед инаугурацией Путина Травит воду Обского моря огромная свалка на берегу Гуменки в Бердске Медведев предлагает поучиться у США защите экономических интересов

(1) Комментарий

  1. Аноним

    А в Бердске-то на сколько увеличилось население? Из статьи не понять, а из заголовка не ясно! :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика