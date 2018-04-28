Растет численность населения в Бердске

Численность населения в Новосибирской области увеличилась на 9300 человек в сравнении с началом 2017 года. По данным Новосибирскстата, на 1 января 2018 года общая численность населения Новосибирской области составила 2,8 млн человек

Числа горожан при этом растет, а численность сельских жителей снижается. Процесс переселения людей из сел в города продолжается. В регионе насчитали больше полусотни заброшенных населенных пунктов.

Так, население городов в Новосибирской области выросло на 10 600 человек (на 0,5%), а число сельских жителей уменьшилось на 1300(на 0,2%). Численность сельского населения сократилась в 24 муниципальных районах области, на данный момент она составляет 584,5 тысячи человек.

О том, что этот показатель падает, говорит еще одна цифра: 56 поселений в Новосибирской области остались без зарегистрированных жителей, это 3,7% от общего числа населенных пунктов.

В Новосибирске на данный момент проживают 1,6 млн человек, он по-прежнему третий по численности и статусу город-миллионник России. Новосибирцев стало больше на 9900 человек (на 0,6%) Помимо Новосибирска, в регионе растет численность населения в других городских округах: Бердске, Оби и Кольцово. Исключением оказался Искитим — здесь население сокращается.

Если рассматривать малые города, то наибольшая численность зафиксирована в Куйбышеве (44 200 человек), наименьшая – в Каргате (9400 человек).

Новосибирская область – один из крупнейших регионов РФ с площадью 177,8 тыс. кв. км и плотностью населения 15,7 человек на квадратный километр. На территории области существуют 490 муниципальных образований – 5 городских округов, 30 муниципальных районов, 26 городских и 429 сельских поселений (В Искитимском районе их 19).

Население размещено по территории очень неравномерно. Этому способствует сложившаяся в области система расселения – разделение на восточную часть с доминированием крупнейшего города и западную, преимущественно сельскую. Расстояние до областного центра становится главным фактором развития территории.

Более 385 тыс. горожан (17,5% городского населения) проживает в 10 малых городах с численностью до 50 тыс. человек и 16 поселках городского типа.

Численность жителей поселков городского типа (рабочих поселков) в 2017 году составила 170,9 тыс. человек (7,8% городского населения). На один поселок в среднем приходится 10,7 тыс. человек. Наиболее крупными являются рабочие поселки Краснообск, Линево, Коченево и Сузун.