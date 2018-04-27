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Блокировку Telegram опасной для всего рунета считает «Яндекс»

Несвободу и отсутствие выбора для пользователей в компании назвали самым худшим последствием действий Роскомнадзора.

27.04.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Блокировку Telegram опасной для всего рунета считает Яндекс«Яндекс», чьи IP-адреса оказались в течение двух часов в реестре блокировок, считает попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram в России опасными и наносящими вред всему рунету, следует из заявления директора по связям с общественностью Очира Манджикова.

«Сегодня ночью в реестре РКН внезапно появилось пять IP-адресов «Яндекса». Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений РКН», — заявил он.

По его словам, попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету, передает «Интерфакс».

«Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок», — отмечает он.

«Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем», — заключил представитель «Яндекса».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала​, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet. Позже адреса крупных интернет-компаний были убраны из реестра.

В пятницу утром Роскомнадзор заявил, что не блокировал целенаправлено IP-адреса социальных сетей, отметив, что их попадание реестр блокировок «было связано с технологическими особенностями работы системы».

Судебное решение о блокировке Telegram было принято 13 апреля в связи с тем, что мессенджер отказался выполнить требование о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок.

Как следствие, пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам, однако сам Telegram, хоть и с перебоями, на территории России все равно работает.


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