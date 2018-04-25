Погибла в ванне из-за смартфона девочка в Красноярске

В Красноярске следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней девочки, которая, по предварительной версии, получила смертельный удар тока при использовании мобильного телефона в ванной.

«Когда родственники сломали замок, то обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током. По одной из версий, девочка уронила в воду подключенный к зарядному устройству мобильный телефон», — говорится в сообщении краевого Следственного комитета.

По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства происшествия.