Погибла в ванне из-за смартфона девочка в Красноярске

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«По одной из версий, девочка уронила в воду подключенный к зарядному устройству мобильный телефон» (с)
чушь ваша версия. Там напряжение максимум 12В(и то, если смартфон новый с квикчардж) и ток не выше 2А. А скорее всего напряжение было 5В.
При всём желании эти токи и напряжения убить не смогут.
0 5
А Вы видели схему ЗУ?. Может там совсем лютый китай и схема не имеет гальванической развязки? На моей практике каждое четвертое ЗУ таковым является.
2 0
схему не видел.
Без развязки… это что за бп?
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Вот комментарии инженера- испытателя по аналогичному случаю: «Зарядки для телефонов, также, как и другие электроприборы должны подвергаться процедуре подтверждения соответствия (в форме сертификации, например). А это подразумевает под собой испытания по параметрам безопасности. Международные стандарты и идентичные им стандарты Таможенного союза устанавливают предельно прозрачные требования: первичные цепи (например, 220В), и цепи БСНН (безопасного сверхнизкого напряжения) должны быть разделены усиленной изоляцией. Проверяется это подачей напряжения переменного тока в 3000В в течение минуты(!) между этими двумя цепями, то есть между штырями, которые вставляются в розетку и штекером, который вы вставляете в телефон. Протекающий при этом ток не должен превышать 100мА. Также жестко ограничиваются зазоры между этими цепями, чтобы исключить возможность пробоя изоляции по воздуху либо по материалу изоляции. Как видите из значения напряжения, запас по прочности десятикратный, что позволяет снизить вероятность несчастного случая практически до нуля. А теперь переходим к РЕАЛЬНОСТИ. Огромное количество китайского контрафакта, огромное количество недобросовестных испытательных лабораторий и органов по сертификации, миллионы зарядок, которые используются каждый день и, как итог – несчастные случаи, порой с самыми печальными исходами. Могу сказать из практики – многие мои коллеги по лаборатории, пользуясь возможностью, приносят из дома свои зарядки, чтобы убедиться в безопасности лично. И как понимаете, делают это не из параноидальных соображений, а исходя из собственной статистики выявления некачественных и действительно опасных образцов. Она удручает. Берегите себя.» https://thequestion.ru/questions/62242/esli-telefon-na-zaryadke-uronit-v-vannu-sharakhnet-ili-net
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по-моему, проверить можно проще- одним щупом на ноль, вторым прозвонить разъём.
Прям интересно стало, если не забуду- вечером проверю зарядки.
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Согласен, абсолютная чушь. Любой телефон заряжается через адаптер, на выходе с которого напряжение максимум 7 вольт и сила тока не выше 1,5 ампера. Такое напряжение и мышь убить не сможет, даже несмотря на то, что тело находится в воде.
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всё таки 12 а не 7. Новые модели сейчас обычно с квикчардж 2 или 3.
И ток до 2А в некоторых режимах.
В остальном согласен- убить не сможет.
Разве что она в ванну прям с розеткой удлинителя нырнула.
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электрики все, куда деваться! Со знанием дела говорят о токах, напряжении зарядок… Дело-то в том, что ванна заземлена (ежели чугунная или стальная), а это ноль фазы!
Осталось случиться в сырой ванной комнате пробою изоляции зарядки, чтобы фазой 220 вольт убить мокрую девочку практически мгновенно. И при чём здесь 5 или 12 вольт, выдаваемых зарядкой?
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«Ноль фазы» выдаёт в вас профессионала
0 0