Отравились 14 человек после употребления еды «Кушай суши и пиццу» в Новосибирске

В Новосибирске директор предприятия общественного питания предстанет перед судом по обвинению в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего генерального директора предприятия питания в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

По данным следствия, с декабря 2014-го по март 2017 года 31-летний мужчина в помещении на территории Ленинского района Новосибирска организовал производство пищевой продукции и её доставку потребителям, используя товарный знак «Кушай суши и пиццу».

-В то же время при производстве пищевой продукции и её транспортировке покупателям, обвиняемым не было обеспечено соблюдение целого комплекса санитарно-эпидемиологических правил. Вопреки установленным требованиям к работе в качестве поваров, экспедиторов были допущены лица, не прошедшие медицинский осмотр. При изготовлении продукции использовался единый инвентарь для готовых и сырых продуктов. Применявшиеся мясные продукты не имели маркировки в части сведений о дате их изготовления, нарушен температурный режим перевозки продукции и др., — рассказал Третьяков.

Вследствие нарушения санитарно-эпидемиологических правил в период с 15 по 18 марта 2017 года 14 жителей Новосибирска, употребивших в пищу изготовленную предприятием питания продукцию, получили инфекционное пищевое отравление и обратились за помощью в Новосибирскую инфекционную клиническую больницу №1. Всем потерпевшим было оказано необходимое лечение, приведшее к их выздоровлению.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.