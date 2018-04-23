Заглох автомобиль после заправки на АЗС Бердска

После заправки на АЗС вышел из строя автомобиль жителя Бердска. Бердчанин уверен, что именно плохой бензин стал причиной поломки его транспортного средства. С жалобой на некачественный товар автовладелец обратился в бердский отдел Роспотребнадзора.

— Факт того, что некачественный бензин стал причиной поломки автомобиля, нужно доказать. Нужно брать пробы бензина из колонки данной АЗС и из бака автомобиля. Причем из колонки пробу нужно взять, пока бензин там не закончился. И тогда проводить сравнительный анализ. Проводить его могут специалисты бюро экспертизы нефтепродуктов. Естественно за оплату, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

С жалобами на качество бензина нужно обращаться в Росстандарт в Новосибирске. Сотрудники Роспотребнадзора могут только проконсультировать потребителей по этой проблеме.