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Заглох автомобиль после заправки на АЗС Бердска

Автовладелец пожаловался в Роспотребнадзор. Ему посоветовали вызвать экспертов для сравнительного анализа бензина в его баке и колонке АЗС.

23.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com 2 коммент.

Заглох автомобиль после заправки на АЗС Бердска

Бердские автомобилисты нередко жалуются на некачественный бензин на автозаправках

После заправки на АЗС вышел из строя автомобиль жителя Бердска. Бердчанин уверен, что именно плохой бензин стал причиной поломки его транспортного средства. С жалобой на некачественный товар автовладелец обратился в бердский отдел Роспотребнадзора.

— Факт того, что некачественный бензин стал причиной поломки автомобиля, нужно доказать. Нужно брать пробы бензина из колонки данной АЗС и из бака автомобиля. Причем из колонки пробу нужно взять, пока бензин там не закончился. И тогда проводить сравнительный анализ. Проводить его могут специалисты бюро экспертизы нефтепродуктов. Естественно за оплату, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Людмила Щеголева.

С жалобами на качество бензина нужно обращаться в Росстандарт в Новосибирске. Сотрудники Роспотребнадзора могут только проконсультировать потребителей по этой проблеме.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Я заправил скутер на жилмассиве, теперь не заводится.

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  2. лол,что

    только в нашей стране так! тебе нанесли ущерб и ты должен еще оплатить экспертизу и эксперд у нас очень стремный!
    кстати,что за автозаправка?название можете не говорить,только примерный адрес нахождения 8)

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