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Отстойник угнанных автомобилей нашли полицейские в Новосибирске

Бойцы спецназа Росгвардии и оперативники обнаружили Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Solaris и Toyota Ist, которые похитил «профессиональный» угонщик из Советского района.

22.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отстойник угнанных автомобилей нашли полицейские в Новосибирске

Недавно Toyota Land Cruiser угнали в Бердске

В Советском районе задержан подозреваемый в краже автомобиля, сообщили в субботц в управлении МВД по Новосибирской области.

В середине января 2018 года в Кировском районе был похищен автомобиль Toyota Ist. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался ранее судимый за кражу 37-летний житель Советского района.

В минувшую пятницу, 20 апреля, оперативники уголовного розыска при поддержке бойцов спецназа Росгвардии задержали подозреваемого. Похищенный автомобиль обнаружен и изъят. В ходе обыска полицейские нашли у задержанного пять мобильные телефонов и почти два десятка SIM-карт, радиостанцию и документы для регистрации автотранспортных средств. Установлено место так называемого «отстойника» похищенных машин, где изъяты автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Solaris, похищенные в Кировском и Первомайском районах.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска и следователи продолжают сбор доказательств причастности подозреваемого к серии аналогичных преступлений в Новосибирске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», недавно из бердских дворов угнали ночью два авто, в том числе Toyota Land Cruiser.


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