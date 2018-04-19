Интерес к криптовалютам подогревает рынок

Мэр высоко оценил систему контроля в управлении финансов Бердска, где воровали деньги
Отдать депутатский мандат за критику заставлял шантажом глава района Новосибирской области
7,8 млн рублей отсудила мэрия Бердска за 2017 год
Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска
Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске
СК второй раз задержал экс-директора КБУ Бердска
Правовую оценку действиям КБУ и МК «Сибиряк» по «хищению воды» на 170 млн рублей отказался дать мэр Бердска
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
СК доподлинно установил британское происхождение отравления Юлии Скрипаль
Большинство американцев поддерживают ужесточение санкций против России