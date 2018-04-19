Интерес к криптовалютам подогревает рынок

Отчасти именно этот интерес, а также ряд спекулятивных факторов создает благодатную почву для развития рынка криптовалют.

Как отмечают на https://clickchain.ru/, значительная часть американцев инвестирует в криптовалюты на том же уровне, что и в ценные бумаги, при этом интерес к этому новому финансовому активу американцы проявляют не зависимо от уровня доходов. Согласно одному из исследований, порядка 7,9% граждан США уже инвестировали в криптовалюты и еще столько же планируют сделать это в ближайшее время. В Норвегии владельцами криптовалют являются около 200 тыс. человек, из которых основная часть расценивает их в качестве инвестиций. Активный интерес к криптовалюте проявляют в Венесуэле, Колумбии, Аргентине и Бразилии. Для некоторых криптовалюта стала профессией и значимым источником дохода.

Не обходится в данной сфере и без мошенничества: все чаще звучат новости о крупных цифровых махинациях, прочно вошло в обиход понятие «криптопирамида». Самый логичный вывод в данной ситуации — инвестировать исключительно в понятные проекты и компании.

При этом само явление криптовалют и технология блокчейн с большой вероятностью изменят мир финансов в самом ближайшем будущем.