Играть в следж-хоккей учат детей-инвалидов в Бердске

В Ледовом дворце спорта «Бердск» 18 марта состоялся мастер-класс по следж-хоккею. Его провел призер паралимпиады в Сочи, член сборной команды России Игорь Ломакин. В ходе открытой тренировки девочки и мальчики на специальных спортивных санях попробовали свои силы на льду, узнали, как нужно перемещаться по спортивной площадке, освоили азы следж-хоккея.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в рамках проекта «Хоккей без барьеров» Бердск выбрали для создания новой команды и развития следж-хоккея в Сибири. «Детская следж-хоккейная лига» (Москва), благотворительный фонд Тимченко совместно с новосибирским Центром адаптивных видов спорта решили приобщить к занятиям спортом юных бердчан с ограниченными возможностями здоровья.

Организации занимаются развитием следж-хоккея в стране и создают команды в разных регионах. Ожидается, что вновь собранный состав будет вести активную спортивную работу, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Также на этой неделе в холле ЛДС «Бердск» состоится встреча с родителями потенциальных участников команды. Организаторы обсудят особенности тренировочного процесса, условия сотрудничества и режим занятий.