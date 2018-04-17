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Суд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной за смерть пациента

Судье, рассматривавшей дело и приговорившей доктора к 2 годам лишения свободы, вынесены частные определения за допущенные грубые нарушения.

17.04.2018 Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов Нет комментариев

Суд отменил приговор врачу гематологу Мисюриной за смерть пациента

Елена Мисюрина в судебном заседания

Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной из-за смерти пациента, передает корреспондент «Интерфакса».

«Апелляционная коллегия определила: приговор Черемушкинского суда от 22 января Москвы отменить, направить дело прокурору для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела по существу», — говорится в решении Мосгорсуда.

Кроме того, суд апелляционной инстанции вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело Мисюриной, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела врача грубые нарушения.

Заседание по ходатайству потерпевшей стороны по делу врача прошло в закрытом от слушателей и прессы режиме.

Прокуратура Москвы в январе обжаловала приговор в отношении Елены Мисюриной, осужденной на два года лишения свободы в связи со смертью пациента. Прокуратура просит отменить состоявшееся судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору.

Там отмечается, что «причина — нарушения, допущенные в ходе следствия».

Выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной.

Прокуратура также просила судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Дело врача

Столичный Черемушкинский суд 22 января признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Суд и следствие пришли к выводу, что 25 июля 2013 года врач-гематолог при проведении трепанобиопсии (анализа костного мозга) нарушила «методику, тактику и технику» процедуры, в результате чего произошло «сквозное повреждение кровеносных сосудов» пациента, впоследствии скончавшегося.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс — многие представители врачебного сообщества высказались в поддержку осужденной. Общественная организация «Лига защиты врачей» разместила на сайте change.org петицию с требованием о пересмотре дела. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал приговор «беспределом».

5 февраля Мосгосруд по ходатайству адвокатов Мисюриной и прокуратуры освободил под подписку о невыезде врача, которая по приговору до его вступления в законную силу была заключена под арест. Кроме того, прокуратура Москвы обжаловала приговор.

Уголовное дело о смерти пациента, которому Мисюрина (была тогда сотрудником частной медклиники), было возбуждено в 2015 году.


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