Турецкие помидоры и мандарины возвращаются в Россию





Заграница помогла

Импорт сельхозпродукции в Россию в прошлом году увеличился как в натуральном, так и денежном выражении, подсчитал РБК на основе статистики Федеральной таможенной службы. В 2017 году в Россию было ввезено 21,5 млн т продовольственных товаров и сырья (кроме текстильного) на сумму $28,8 млрд. Это больше аналогичных показателей 2016 года на 6 и 15% соответственно. Увеличение импорта продукции АПК подтверждают и данные Минсельхоза: по его информации, в январе—ноябре 2017 года Россия импортировала сельхозтоваров на $25,7 млрд, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Увеличение импорта сельхозпродукции происходит впервые с 2014 года, когда в отношении целого ряда стран Россия ввела продуктовое эмбарго. По итогам 2014 года, по информации Федеральной таможенной службы, Россия импортировала 25 млн т продовольствия и сельхозсырья на сумму $39,9 млрд. Уже в следующем году импорт снизился на 15% в натуральном выражении, до 21,4 млн т, и на 33% в денежном, до $26,7 млрд. В 2016-м снижение продолжилось — до 20,3 млн т и $25 млрд соответственно.

В 2017-м увеличился импорт практически всех крупных товарных категорий, свидетельствует таможенная статистика. Зарубежные поставки фруктов и орехов, крупнейшей в натуральном выражении группы товаров, в прошлом году возросли на 14%, до 5,6 млн т. Импорт овощей и корнеплодов увеличился на 36%, до 2,4 млн т, алкогольных и безалкогольных напитков — на 22%, до 1,6 млн т, жиров и масел растительного происхождения — почти на 4%, до 1,2 млн т.

Снижение импорта в 2017 году было зафиксировано в таких товарных категориях, как масличные (на 2%, до 2,6 млн т), злаки (на 30%, до 740 тыс. т), сахар и кондитерские изделия (на 36%, до 466 тыс. т).

Крепкий рубль

Основной причиной роста импорта опрошенные РБК эксперты называют укрепление рубля. В 2017 году доллар в среднем стоил 58,3 руб. против 66,8 руб. в 2016-м, по данным ЦБ.

В условиях укрепления рубля возросла относительная конкурентоспособность иностранных товаров, констатирует директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Зампредправления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов добавляет, что рост импорта был обусловлен увеличением спроса на отдельные товарные категории, в частности сливочное масло и рыбу.

Сдерживающим фактором для дальнейшего увеличения импорта остается снижение реальных доходов населения, предупреждает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. «Если в 2018 году рубль продолжит укрепляться, а доходы населения подрастут, то мы увидим дальнейший уверенный рост импорта», — считает эксперт.

Турция вернулась

Почти 42% всего импорта в натуральном выражении и 26% в денежном в 2017 году обеспечили пять стран, следует из данных ФТС. Крупнейшим поставщиком сельхозпродукции остается Белоруссия, хотя поставки из нее в прошлом году снизились на 6% в натуральном выражении, до 3 млн т. Стоимость ввезенных из Белоруссии товаров при этом возросла на 15%, до $3,9 млрд. Больше всего из Белоруссии ввозится молочных продуктов, сахара, сыров и творога, а также мяса и субпродуктов.

За Белоруссией следует Бразилия, из которой в Россию ввозятся преимущественно соевые бобы, охлажденная и замороженная свинина, мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, а также арахис. Третье место занимает Эквадор, из которого импортируются в первую очередь бананы. На четвертом месте — Китай, который поставляет в Россию прежде всего яблоки и груши, цитрусовые, лук и чеснок, а также томаты.

Главная неожиданность — возращение в топ-5 поставщиков из Турции. Поставки продуктов из этой страны в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличились в натуральном выражении на 81%, до 1,1 млн т, в денежном — на 66%, до $1 млрд.

В 2014-м Турция была четвертым по величине поставщиком сельхозпродукции в Россию (1,5 млн т на $1,8 млрд). В 2015 году, после введения контрсанкций в отношении большинства европейских стран, Турция поднялась на третье место (1,4 млн т на $1,4 млрд). Затем, с 1 января 2016 года, Россия ограничила ввоз из Турции значительной части сельхозпродукции (из-за того что в ноябре 2015-го турецкие ВВС сбили российский самолет Су-24 в воздушном пространстве Сирии), в том числе цитрусовых и томатов, и она покинула топ-5. Некоторые не подпавшие под ограничения продукты, например кабачки, перец, гранаты и салат, запретил к ввозу по фитосанитарным соображениям Россельхознадзор.

По мере восстановления отношений с Турцией Россия постепенно снимала запреты на отдельные товары. В октябре 2016 года правительство разрешило ввозить из Турции цитрусовые, абрикосы, персики и сливы. В июне 2017-го после переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана Россия сняла запрет на ввоз всей подпавшей под ограничения сельхозпродукции из Турции, кроме томатов. Впоследствии и ввоз томатов был частично разрешен: с 1 ноября 2017-го по квоте можно ввозить с крупных предприятий 50 тыс. т в год.

Виноград и лук

Поставки цитрусовых из Турции увеличились в 2017 году в натуральном выражении на 26%, до 597 тыс. т, в денежном — на 19%, до $413 млн, свидетельствует таможенная статистика. Более значительным был рост импорта вишни, черешни, абрикосов и персиков — в шесть раз, до 106,8 тыс. т, в натуральном выражении, и в четыре раза, до $133 млн, в денежном. В восемь раз, до 27 тыс. т на $23 млн, увеличились поставки из Турции яблок и груш.

Томатный переворот: как изменилась торговля России и Турции

Экономика

Больше всего от отмены выиграли турецкие производители и поставщики винограда и луковичных. Импорт винограда в Россию за год увеличился в 70 раз в натуральном выражении, до 164 тыс. т, и в 31 раз — в денежном, до $170 млн. А поставки репчатого лука, лука-шалота, чеснока, лука-порея и вовсе показали грандиозный прирост: более чем в 3 тыс. раз в натуральном выражении (с 23 тыс. до 71 млн т) и более чем в 2 тыс. раз в денежном (с $14 тыс. до $32 млн). Виноград и лук по итогам года вошли в пятерку крупнейших товарных категорий, поставляемых из Турции в Россию.

Возобновление импорта турецкой сельхозпродукции способствовало росту товарооборота между двумя странами, подтверждает советник Российско-Турецкого делового совета Алаудин Ярахмедов.

Цены радуют

Увеличение поставок продуктов из Турции подтверждают и торговые сети. В прошлом году сеть «Перекресток» увеличила поставки овощей и фруктов из Турции примерно на 15–25%, говорит представитель X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). Наибольший рост показали виноград и цитрусовые — поставки некоторых цитрусовых выросли на 48%. У Metro существенно увеличились закупки в Турции персиков, нектаринов, апельсинов и грейпфрутов, сказал РБК представитель этой сети.

Благодаря росту импорта сельхозпродукции Росстат зафиксировал в 2017 году снижение цен на отдельные фрукты. Средняя розничная цена лимонов в прошлом году снизилась на 23%, до 128,9 руб. за 1 кг, апельсинов — на 1%, до 90,4 руб. за 1 кг. Виноград в среднем подешевел на 7%, до 182,4 руб. за 1 кг, яблоки — на 2%, до 91,9 руб. за 1 кг.

Средние розничные цены на чеснок также снизились — на 11,6%, до 217,9 руб. за 1 кг. Зато лук репчатый подорожал на 11%, до 28 руб. за 1 кг, по данным Росстата.