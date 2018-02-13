Акция «Армейский альбом-2018» стартовала в «Курьер.Среда.Бердск»

Расскажите в проекте о своих любимых и друзьях, которые служили в армии или ведут службу в настоящий момент.

Газета «Курьер. Среда. Бердск» и сайт kurer-sreda.ru запускают ежегодный проект «Армейский альбом», посвященный Дню защитника Отечества. Фотоальбом будет опубликован в газете и на сайте 21 февраля.

Для участия в проекте нужно прислать фото вашего родственника, друга, знакомого, который служил в армии или ведет службу в настоящее время.

Внимание! Фото должно быть сделано именно во время службы в армии. Не забудьте указать имя и фамилию, а также род войск и войсковую часть, где служил или служит человек.

Фотографии присылайте на наш электронный адрес bkurer@mail.ru с пометкой «Армейский альбом-2018».

Фото принимаем до 17 февраля 2018 года.