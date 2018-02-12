Ликвидировали отдел ГИБДД Бердска

Бердский отдел Госавтоиснпекции расформировали. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», произошло это 9 февраля. Но официально объявили о новшествах только сегодня, 12 февраля.

Контроль за ситуацией на бердских дорогах осуществляют сотрудники полка ДПС по Новосибирской области.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении ГИБДД по Новосибирской области, без защиты город не останется. Реорганизация местной Госавтоинспекции — это часть реформы МВД.

Подробности — в ближайшее время.