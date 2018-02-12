Ликвидировали отдел ГИБДД Бердска

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Думаю, ничего не поменяется. Областники у нас уже много лет следят за ситуацией на дороге. И где то среди них затерялся наш единственный (может ошибаюсь) экипаж. Пусть в мою сторону плюют водилы, но хотелось бы больше экипажей ГАИ на улицах нашего города. Особенно ночами в летний период, когда всякие водятлы, прямотоки, мотоциклисты и прочие идиоты носятся по центральным улицам.
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