В очереди на бесплатную землю в Бердске стоят более 1200 человек

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» задали вопрос о том, кто может получить бесплатный земельный участок. Администрация города сообщила, что такая земля выдается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, нетрудоспособным членам семьи погибших ветеранов боевых действий и сотрудников правоохранительных органов, ветеранам боевых действий и др.

Для получения участка необходимо предоставить подтверждающие документы и встать на учет. По данным горадминистрации в 2016 году 269 человек получили бесплатную землю, а в 2017 — 193. Около 1200 человек стоят в очереди.

— Какие категории граждан могут бесплатно получить землю и для каких целей. Что для этого им нужно сделать. Есть ли в Бердске такая очередь? Если да, то из скольких человек она состоит? — задали вопрос горожане.

В администрации города ответили, что с 01.01.2017 года вступил в силу Закон Новосибирской области от 05.12.2016 №112-03 «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» (далее — Закон №112-03):

«Законом №112-03 установлено, что предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Новосибирской области или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, в собственность бесплатно осуществляется в случае предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, дачного хозяйства, огородничества, личного подсобного хозяйства:

а) инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

б) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

в) нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;

г) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

д) ветеранам боевых действий;

е) нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей) сотрудника органов внутренних дел, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации (далее — заявители).

В соответствии с Законом №112-03 земельные участки ветеранам боевых действий предоставляются в случае, если они состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее — нуждающиеся в жилых помещениях) (статья 5 часть 2)

Закон №112-03 установил порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков собственность бесплатно.

Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления. В городе Бердске это администрация города Бердске (ответственное структурное подразделение — управление земельных отношений администрации города Бердска).

Учет осуществляется путем ведения сводного реестра.

Постановка на учет осуществляется на основании представленного заявителем заявления в администрацию города Бердска непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Вместе с заявлением заявитель представляет (часть 4 статьи 6 Закона № 112- 03):

1) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) документ, подтверждающий право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

3) документ, подтверждающий право на внеочередное (первоочередное) приобретение земельного участка, — при наличии такого права.

Заявители вправе представить по собственной инициативе документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, в случае получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

В случае, если заявителем по собственной инициативе не представлен документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, управление земельных отношений запрашивает необходимую информацию в отделе по жилищным вопросам администрации города Бердска (г. Бердск, ул. Островского, 55) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Рассмотрение заявления осуществляется в течение 30 дней со дня его регистрации.

По итогам рассмотрения заявления принимается одно из следующих решений:

1) о постановке на учет;

2) об отказе в постановке на учет.

Решение в течение трех рабочих дней со дня его принятия вручается лично заявителю или направляется ему по почте.

Решение об отказе в постановке на учет принимается в следующих случаях:

1) отсутствие оснований для предоставления земельного участка гражданину в собственность бесплатно в соответствии с федеральным законодательством и (или) законами Новосибирской области;

2) непредставление документов, предусмотренных частью 4 статьи 6 Закона №112-03;

3) реализация гражданином права на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;

4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

5) Гражданин, имеющий право на предоставление земельного участка, вправе состоять на учете в нескольких органах, осуществляющих учет.

Предоставление земельных участков в Бердске осуществляется в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Информация о количестве и цели использования образованных земельных участков (далее — информация) направляется администрацией города Бердска в областной исполнительный орган, уполномоченный в сфере социальной защиты населения.

Областной исполнительный орган, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, в течение 15 дней со дня получения от администрации города Бердска информации направляет гражданам, имеющим право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, в порядке очередности постановки на учет извещения о необходимости повторного представления документов, указанных в част 4 статьи 6 Закона 112-03 (далее — извещение).

Извещение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование получения извещения.

Гражданин представляет в областной исполнительный орган, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, документы, указанные в части 4 статьи 6 Закона 112- 03 в течение 30 дней со дня получения извещения.

Областной исполнительный орган, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, в течение трех месяцев со дня получения информации формирует и направляет в уполномоченный орган список граждан, повторно представивших документы, указанные в частях 4 статьи 6 Закона 112-03 и имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно (далее — список граждан).

Администрация города Бердска направляет гражданам, имеющим право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, в порядке очередности постановки на учет, уведомление о необходимости представления заявления о предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. Указанное уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование его получения гражданином.

Решение о предоставлении земельного участка гражданину в собственность бесплатно принимается не позднее 30 дней со дня представления гражданином в администрацию города Бердска письменного заявления о предоставлении земельного участка в соответствии со статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.

Решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в течение трех рабочих дней со дня его принятия вручается лично гражданину или направляется ему по почте.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков.

Государственная собственность на которые не разграничена, гражданам в собственность бесплатно осуществляется однократно.

Предоставление земельных участков Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы осуществляется во внеочередном порядке.

В соответствии с постановлением администрации города Бердска 28.11.2011 №3384 «О порядке учета и рассмотрения обращений граждан, нуждающихся в получении земельных участков для садоводства или дачного строительства» управлением земельных отношений администрации города Бердска осуществляется прием заявлений и запись в Книгу регистрации заявлений граждан на предоставление земельного участка для ведения

садоводства или дачного строительства. По состоянию на 01.01.2018 в очередях состоят:

592 человека на получение земельного участка для ведения садоводства;

— 600 человек на получение земельных участков для индивидуального

жилищного строительства (ветераны боевых действий).

Для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан (участникам боевых действий) в 2015 году земельные участки не предоставлялись.

Для индивидуального жилищного строительства льготным категория граждан (участникам боевых действий) бесплатно были предоставлены земельные участки:

в 2016 году 3 участка;

в 2017 году 2 участка.

Иным гражданам бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельные участки не предоставлялись.

Для садоводства и дачного строительства бесплатно (членам СНТ, пожелавшим оформить права на земельный участок) были предоставлены земельные участки:

в 2015 году 411 участков;

в 2016 году 266 участков;

в 2017 году 191 участок».