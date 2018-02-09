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Пациентка не нашла врача во время приема в кождиспансере ЦГБ Бердска

До окончания приема оставалось 15 минут. Пациентке объяснили, что врач на экстренном вызове.

9.02.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Пациентка не нашла врача во время приема в кождиспансере ЦГБ Бердска

Врачам приходится не только принимать пациентов в поликлинике, но выезжать к больным на дом

Не смогла взять короткую информацию у врача в кожвендиспансере жительница Бердска. Доктора не было на месте во время приема.

У сына бердчанки Ярославы заболевание кожи. Сейчас он уже довольно взрослый и самостоятельно ходит на прием к врачу. Но в последний визит к доктору он не уточнил некоторые детали. И мама подростка отправилась утром 7 февраля в кожвендиспансер.

— Забежала и спросила: есть врач или нет? Нет врача, он днем принимает, ответили в регистратуре. Предложили записаться на прием на 18 февраля. Какое 18 февраля? Я работаю весь месяц. Что будет 18 — понятия не имею. У меня напряженный график работы. Можно мне попасть к врачу буквально на несколько минут, уделит он мне время? Сказали, что врач будет работать до 18.00 и можно попробовать зайти на прием. В этот день я была посвободнее и решила подойти к врачу перед окончанием приема, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

Ярослава вошла в больницу в 17.45. Врача не было. И в большинстве кабинетов уже не горел свет. Спросила у сотрудников, почему доктор не на месте.

— А мне отвечают: «Почему она должна здесь сидеть?». Но ведь сейчас рабочее время — возмутилась я. Почему я не могу уйти с производства, пока не настал конец рабочего дня? Почему я не отпускаю рабочих раньше? Что за фокусы? — удивилась жительница Бердска.

Ярославе удалось найти заведующую. На следующий день она в определенное ей время попала к врачу.

Бердчанке объяснили, что врач была на экстренном вызове. Но она уверена, что если у врача есть определенное время приема, но нет пациентов, то он должен сидеть в кабинете и изучать какие-то документы и так далее.

По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, не дождавшись окончания приема, врач мог уйти по разным причинам: заболел или отправился к лежачему пациенту на дом и так далее. Четкий ответ на это может дать заведующая отделением, уверил Юрий Николаевич.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    <<Врач должен работать от звонка до звонка?

    Вообще-то желательно…

    У меня подобное было в БЭМЗовской больнице, только не врача не было, а талонов.
    Прием врача до 19, пришел в 18:30. Так как лето было, бабушки на даче, в коридорах пусто… Обращаюсь в регистратуру (Р):
    Я: Мне нужно к терапевту
    Р: Талонов нет
    Я: Вы издеваетесь?! В коридоре пусто и еще полчаса приема!
    Р: А вы спросите у врача, примет ли она?
    Я: А почему она должна не принять? %)
    Короче кое как добился, чтоб дали карточку и статталон.
    Захожу в кабинет…. Конечно врач была мне не рада… Они там собрались толпой с разных кабинетов и ржали сидели, да языками чесали…. Ну ничего, разошлись, а прием всё-таки состоялся.

    Thumb up 8 Thumb down 2

  2. Ольга

    А разве не в отдельное от приема больных в поликлинике время , врач должен посещать лежачих больных на дому. По моему, время разграничено и суммируется в общие рабочие часы недели.

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  3. софа

    Была свидетелем. Пришла по записи к дерматологу, впереди по записи был мужчина, сидим ждем начало приема. Проходит 5 минут, 10, 15 врача нет! Мужчина начал возмущаться, где врач, ведь нам тоже нужно на работу, к ребенку домой ит,д. Из регистратуры вышла женщина и сразу поставила мужчине диагноз, сто он не в себе, пьяный и она вызовет полицию. Мне тоже пришлось с ней поспорить, может и я пьяная. Тут приходит женщина- врач, в хорошем настроении, махая сумочкой : не ругайтесь, я вас всех приму! вот очень интересно как она отреагирует: придет в банк, магазин, а они закрыты, мы погуляем? Это было год назад.

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  4. Как то так

    О чем говорить, если заведующая поликлиническим отделением № 1 прячется за табличкой «на годовом отчете», сидя в кабинете. Колхоз и совдепия в ярком проявлении!!! Позор!!!

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