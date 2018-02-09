Пациентка не нашла врача во время приема в кождиспансере ЦГБ Бердска

Не смогла взять короткую информацию у врача в кожвендиспансере жительница Бердска. Доктора не было на месте во время приема.

У сына бердчанки Ярославы заболевание кожи. Сейчас он уже довольно взрослый и самостоятельно ходит на прием к врачу. Но в последний визит к доктору он не уточнил некоторые детали. И мама подростка отправилась утром 7 февраля в кожвендиспансер.

— Забежала и спросила: есть врач или нет? Нет врача, он днем принимает, ответили в регистратуре. Предложили записаться на прием на 18 февраля. Какое 18 февраля? Я работаю весь месяц. Что будет 18 — понятия не имею. У меня напряженный график работы. Можно мне попасть к врачу буквально на несколько минут, уделит он мне время? Сказали, что врач будет работать до 18.00 и можно попробовать зайти на прием. В этот день я была посвободнее и решила подойти к врачу перед окончанием приема, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка.

Ярослава вошла в больницу в 17.45. Врача не было. И в большинстве кабинетов уже не горел свет. Спросила у сотрудников, почему доктор не на месте.

— А мне отвечают: «Почему она должна здесь сидеть?». Но ведь сейчас рабочее время — возмутилась я. Почему я не могу уйти с производства, пока не настал конец рабочего дня? Почему я не отпускаю рабочих раньше? Что за фокусы? — удивилась жительница Бердска.

Ярославе удалось найти заведующую. На следующий день она в определенное ей время попала к врачу.

Бердчанке объяснили, что врач была на экстренном вызове. Но она уверена, что если у врача есть определенное время приема, но нет пациентов, то он должен сидеть в кабинете и изучать какие-то документы и так далее.

По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, не дождавшись окончания приема, врач мог уйти по разным причинам: заболел или отправился к лежачему пациенту на дом и так далее. Четкий ответ на это может дать заведующая отделением, уверил Юрий Николаевич.