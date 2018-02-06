Новый автобус №8 запускают в феврале в Бердске

С 19 февраля новый автобусный маршрут запустят в Бердске. Автобус №8 соединит два отдаленных района города: Северный и Белокаменный. В рейс выйдет автобус М-3, общей вместимостью 50 человек.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, запуском нового автобусного маршрута постарались удовлетворить спрос жителей и Северного, и Белокаменного микрорайонов.

Жители Северного микрорайона смогут доехать до поликлиники, Пенсионного фонда, больницы. К тому же, у них появится возможность пользоваться льготами. Автобус к тому же разгрузит маршрут №11, особенно в утренние часы пик. Северный микрорайон, ул. Песчаную, Водобачную и Попова охватывает лишь один автобусный маршрут. В связи с большим увеличением населения в этом районе транспорт малой вместимости уже не справляется с пассажиропотоком, отметила Надежда Валерьевна.

В Белокаменном микрорайоне новый маршрут №8 также разгрузит пассажиропоток, который сейчас приходится на маршрут №1. Хотя автобусов на этом маршруте сейчас насчитывается шесть единиц с интервалом движения 8-9 минут в часы пик. Тем не менее Белокаменный расстраивается, активно заселяется Южный микрорайон. И живут там как молодые, так и пожилые люди. Для них появится возможность добраться без пересадок в микрорайоновскую поликлинику, налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Городской дом культуры.

Пока на линию выйдет только один автобус. Расписание нового маршрута уже опубликовано на сайте бердской горадминистрации. Информация со схемой движения и расписанием будет размещена и в самом автобусе.

Маршрут от Северного до Белокаменного микрорайона пройдет по ул. Попова, затем по ул. Ленина, ул. Первомайской, выйдет на Красноармейскую, пройдет по Боровой, далее последует по ул. Лунной до микрорайона Белокаменного.

На маршруте №8 будут действовать льготы школьникам, проездные билеты. Будут предоставлять льготный проезд в какие-то праздники.

Новый маршрут пройдет обкатку в течение 3-5 месяцев. Возможно, за это время произойдут изменения в схеме движения, расписании.

— Я думаю, что к 1сентября маршрут уже будет наезжен. Возможно, на маршрут будут выходить больше автобусов. Может измениться и расписание. Все это дело практики. К нам обращались жители микрорайона Раздольный, мол, из-за расписания автобуса школьники опаздывают на занятия во вторую смену. Пришлось сдвинуть расписание на 10 минут. Точно так же по автобусу №3. К главе Евгению Шестернину обратились бердчане: утром с электрички не успевают добежать до «тройки». Пришлось сместить время в расписании на 5 минут. Меняется расписание электропоездов в летнее и зимнее время — также приходится корректировать расписание, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», более двух лет назад автобусный маршрут №7 видоизменили по просьбам жителей Северного микрорайона. Время в пути стало больше, что было крайне неудобно для жителей микрорайона Раздольного, для которых «семерка» была единственным транспортом. С Северного уезжало мало пассажиров. Поэтому Северный микрорайон убрали из схемы движения автобуса №7.

Но вопрос по муниципальному транспорту продолжал оставаться актуальным. Так как в Северном микрорайоне, на ул. Песчаной и Попова проживает много льготников и детей. Поэтому отдел транспорта и дорожного хозяйства осенью 2017 года на сайте горадминистрации запустил опрос с предложенными четырьмя схемами маршрута. Два из них были новыми, два других — видоизмененные маршруты автобуса №4. Жители хотели автобусный маршрут не только тот, который дублирует маршрут №11, но и заходит в Микрорайон. Этот маршрут планировалось запустить осенью 2018 года.