«Кремлевский доклад» с полным списком министров, чиновников и олигархов опубликовали в США

Минфин США выпустил «кремлёвский доклад» с именами российских министров, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В документе подчёркивается, что он не является санкционным. Американским чиновникам рекомендуется не принимать список как руководство к действию при введении персональных санкций. В российских властных кругах раскритиковали документ Соединённых Штатов.

Приложение А: Список руководящих чиновников

Администрация президента

Антон Вайно, руководитель администрации президента

Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента

Магомедсалам Магомедов, заместитель руководителя администрации президента

Владимир Островенко, заместитель руководителя администрации президента

Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента

Владислав Китаев, руководитель протокола

Андрей Белоусов, помощник президента

Лариса Брычёва, помощник президента

Владислав Сурков, помощник президента

Игорь Левитин, помощник президента

Владимир Кожин, помощник президента

Юрий Ушаков, помощник президента

Андрей Фурсенко, помощник президента

Николай Цуканов, помощник президента

Константин Чуйченко, помощник президента

Евгений Школов, помощник президента

Игорь Щёголев, помощник президента

Александр Бедрицкий, советник президента, спецпредставитель по вопросам климата

Сергей Глазьев, советник президента

Сергей Григоров, советник президента

Герман Клименко, советник президента

Антон Кобяков, советник президента

Александра Левицкая, советник президента

Владимир Толстой, советник президента

Михаил Федотов, советник президента, председатель Совета по правам человека

Вениамин Яковлев, советник президента

Артур Муравьёв, полномочный представитель президента в Совете Федерации

Гарри Минх, полномочный представитель президента в Госдуме

Михаил Кротов, полномочный представитель президента в Конституционном суде

Анна Кузнецова, омбудсмен по правам ребёнка

Борис Титов, омбудсмен по правам предпринимателей

Михаил Бабич, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе

Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе

Олег Белавенцев, полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе

Алексей Гродеев, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе

Владимир Устинов, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе

Игорь Холманских, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе

Александр Манжосин, начальник управления администрации президента по внешней политике

Владимир Чернов, начальник управления администрации президента по культурным связям

Олег Говорун, начальник управления администрации президента по связям с СНГ, Абхазией и Южной Осетией

Кабинет министров

Дмитрий Медведев, премьер-министр

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства

Сергей Приходько, заместитель председателя правительства

Александр Хлопонин, заместитель председателя правительства

Виталий Мутко, вице-премьер

Аркадий Дворкович, вице-премьер

Ольга Голодец, вице-премьер

Дмитрий Козак, вице-премьер

Дмитрий Рогозин, вице-премьер

Михаил Абызов, министр по координации деятельности Открытого правительства

Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства

Владимир Пучков, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Владимир Мединский, министр культуры

Сергей Шойгу, министр обороны

Максим Орешкин, министр экономического развития

Ольга Васильева, министр образования и науки

Александр Новак, министр энергетики

Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока

Антон Силуанов, министр финансов

Сергей Лавров, министр иностранных дел

Вероника Скворцова, министр здравоохранения

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

Александр Коновалов, министр юстиции

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты

Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии

Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа

Павел Колобков, министр спорта

Максим Соколов, министр транспорта

Другие высокопоставленные чиновники

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

Владимир Булавин, глава Федеральной таможенной службы

Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Игорь Коробов, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ

Рашид Нургалиев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Сергей Собянин, мэр Москвы

Юрий Чайка, генеральный прокурор

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета

Виктор Золотов, глава Росгвардии

Дмитрий Кочнев, директор Федеральной службы охраны

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности

Андрей Артизов, глава Федерального архивного агентства

Юрий Чиханчин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу

Александр Линец, начальник Главного управления специальных программ президента

Александр Колпаков, управляющий делами президента

Валерий Тихонов, директор Государственной фельдъегерской службы

Алексей Миллер, глава «Газпрома»

Игорь Сечин, глава «Роснефти»

Герман Греф, глава Сбербанка

Олег Белозёров, глава РЖД

Андрей Костин, глава ВТБ

Сергей Чемезов, глава «Ростеха»

Олег Бударгин, глава «Российских сетей»

Борис Ковальчук, глава Интер РАО (покинул пост в сентябре 2017 года. — RT)

Алексей Лихачёв, глава Росатома

Николай Токарев, глава «Транснефти»

Андрей Акимов, глава Газпромбанка

Наиль Маганов, глава «Татнефти»

Виталий Савельев, глава «Аэрофлота»

Андрей Шишкин, глава «Башнефти»

Юрий Слюсарь, глава Объединённой авиастроительной корпорации

Николай Шульгинов, глава «РусГидро»

Сергей Горьков, глава Внешэкономбанка

Сергей Иванов, глава АЛРОСА

Роман Дашков, глава «Сахалин Энерджи»

Приложение B: Список олигархов

Александр Абрамов

Роман Абрамович

Араз Агаларов

Фархад Ахмедов

Вагит Алекперов

Игорь Алтушкин

Алексей Ананьев

Дмитрий Ананьев

Василий Анисимов

Роман Авдеев

Пётр Авен

Елена Батурина

Алексей Богачёв

Владимир Богданов

Леонид Богуславский

Андрей Бокарев

Олег Бойко

Николай Буйнов

Олег Дерипаска

Александр Джапаридзе

Леонид Федун

Глеб Фетисов

Михаил Фридман

Александр Фролов

Филарет Гальчев

Сергей Галицкий

Валентин Гапонцев

Сергей Гордеев

Андрей Гурьев

Юрий Гущин

Михаил Гуцериев

Саит-Салам Гуцериев

Зарах Илиев

Дмитрий Каменщик

Вячеслав Кантор

Самвел Карапетян

Евгений Касперский

Сергей Кациев

Сулейман Керимов

Игорь Кесаев

Данил Хачатуров

Герман Хан

Виктор Харитонин

Александр Клячин

Пётр Кондрашев

Андрей Косогов

Юрий Ковальчук

Андрей Козицын

Алексей Кузьмичёв

Лев Кветной

Владимир Лисин

Анатолий Ломакин

Зиявудин Магомедов

Игорь Макаров

Искандер Махмудов

Александр Мамут

Андрей Мельниченко

Леонид Михельсон

Юрий Мильнер

Борис Минц

Андрей Молчанов

Вадим Мошкович

Александр Несис

Год Нисанов

Александр Пономаренко

Сергей Попов

Владимир Потанин

Михаил Прохоров

Дмитрий Пумпянский

Мегдет Рахимкулов

Андрей Раппопорт

Виктор Рашников

Аркадий Ротенберг

Борис Ротенберг

Дмитрий Рыболовлев

Айрат Шаймиев

Радик Шаймиев

Кирилл Шаманов

Юрий Шефлер

Альберт Шигабутдинов

Микаил Шишханов

Леонид Симановский

Андрей Скоч

Александр Скоробогатько

Рустем Сультеев

Александр Светаков

Геннадий Тимченко

Олег Тиньков

Роман Троценко

Алишер Усманов

Виктор Вексельберг

Аркадий Волож

Владимир Якунин

Владимир Евтушенков

Гавриил Юшваев

Источник: RT