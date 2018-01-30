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Средства для похудения на 130 000 рублей купила пенсионерка в Бердске

Гель для массажа за 65 000 рублей вызвал у 75-летней бабушки сильный дерматит. Но вернуть товар, приобретенный в кредит, она не может.

30.01.2018 Автор: Галина Панчева Фото: pixabay.com 8 коммент.

Средства для похудения на 130 000 рублей купила пенсионерка в Бердске

БАДы не являются лекарственными препаратами

Без диет и физических упражнений решила сбросить лишний вес жительница Бердска. Хотя именно такой способ порекомендовал 75-летней пенсионерке лечащий врач. Бердчанка решила пойти другим путем. Использовать пилюли и гели для похудения ей показалось более простым и действенным методом. Несмотря на высокую стоимость данных средств.

Бабушка направилась в фирму, торгующую БАДами, и там ей подобрали «то что нужно». А «нужными» оказались четыре препарата и гель и для массажа. Пилюли обошлись в 58 000 рублей, гель — в 65 000. Да, на гель ей сделали «волшебную скидку» — 15 000. Поэтому стоимость покупки обошлась в 108 000 рублей. Но таких денег у бабушки не было, и поэтому сотрудники фирмы предложили ей оформить кредит. Доверчивую бердчанку уверили, что она будет оплачивать только основной долг, проценты, 20% годовых, заплатит фирма. К тому же, ей пообещали бесплатный массаж и дальнейшее лечение. На словах.

Окрыленная старушка с «панацеей» от лишних килограммов вернулась домой. Стала применять «медикаменты», как рекомендовали в фирме. Но только гель для массажа вызвал у бердчанки сильнейший дерматит. А кредитный договор расстроил, когда она увидела, что вместе с процентами ей придется выплатить за покупку 130 000 рублей. В фирме-то это не увидела — забыла очки с собой взять. И тогда она пошла в организацию и написала претензию о некачественном товаре и желании расторгнуть кредитный договор.

На данную претензию потребителю не ответили. Дальше ее путь лежал в бердский отдел Роспотребнадзора.

— Договоры на приобретение товара прописаны правильно. На каждую продукцию есть ссылка на декларацию соответствия. На гель для массажа есть отдельный договор в виде чека. И в этом чеке прописано, что покупатель знает, из чего состоит гель, для чего он предназначен и самое главное — противопоказаний для использования геля на момент покупки у потребителя нет. И под этим утверждением есть подпись покупателя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.

В своей претензии бердчанка пишет «вы мне продали медикаменты», но на на товарном чеке написано, что гель относится к парфюмерно-косметическим средствам, а по правилам продажи отдельных видов товаров такая категория надлежащего качества не подлежит обмену и возврату. Чтобы его вернуть, нужно заключение экспертов, что товар некачественный, отметила ведущий специалист-эксперт. И аллергия на какой-то из препаратов не будет являться доказательством, что он не качественный. К тому же, БАДы тоже не являются лекарственными препаратами.

Прежде чем приобретать товар, нужно подумать, нужен ли он вам, и обязательно посоветоваться с близкими или родными. Оформляя кредитный договор, необходимо тщательно проверить информацию, на каких условиях вы берете ссуду, советует Аласкарова.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    Поэтому стоимость покупки обошлась в 108 000 рублей.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/30/336606-sredstva-dlya-poxudeniya-na-130-000-rublej-kupila-pensionerka-v-berdske

    Редакция! Ну вы что! Стоимость покупки может «составить» 108 тыс. А «обойтись» может только сама покупка.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Аноним

    Ну вот я и говорю что у пенсионеров достаточно денег,а то пишут на воде с хлебом живут. На голову больная худеть в 75 лет на бадах.

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  3. Raven

    Ну если у бабушки пенсионерки есть такие деньги на дурости, то какие проблемы? Голову то надо иногда включать. Лохотрон процветает во всю. Пока живут на свете ….. БАДы, пылесосы-всезасосы, чудо-сковородки, суперфильтры, приборы от всех болезней, люди, вы с ума посходили, ну как можно покупаться на эти наперстки

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. Аноним

    Обогатились…с этими БАДами всех загонят в одно место.
    А люди как овцы….

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Аноним

    Да уж. Такие бабки, самое интересное, вечно сами себе денег жалеют купить нормальной еды, одежды, в санаторий съездить полечиться. А на чудо-фуфло у них всегда деньги есть.

    Thumb up 6 Thumb down 0

    • Аноним

      Перед перспективой превратиться в красну_девицу -доброго_молодца редкий пенсионер устоит.
      Разве что — ФАГ. *CRAZY*

      Thumb up 0 Thumb down 2

  6. !!!

    Все пишут,что у пенсионерки деньги есть.Да головы у нее нет-четко сказано,что взяла кредит под приличные прценты.

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