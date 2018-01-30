Средства для похудения на 130 000 рублей купила пенсионерка в Бердске

Без диет и физических упражнений решила сбросить лишний вес жительница Бердска. Хотя именно такой способ порекомендовал 75-летней пенсионерке лечащий врач. Бердчанка решила пойти другим путем. Использовать пилюли и гели для похудения ей показалось более простым и действенным методом. Несмотря на высокую стоимость данных средств.
Бабушка направилась в фирму, торгующую БАДами, и там ей подобрали «то что нужно». А «нужными» оказались четыре препарата и гель и для массажа. Пилюли обошлись в 58 000 рублей, гель — в 65 000. Да, на гель ей сделали «волшебную скидку» — 15 000. Поэтому стоимость покупки обошлась в 108 000 рублей. Но таких денег у бабушки не было, и поэтому сотрудники фирмы предложили ей оформить кредит. Доверчивую бердчанку уверили, что она будет оплачивать только основной долг, проценты, 20% годовых, заплатит фирма. К тому же, ей пообещали бесплатный массаж и дальнейшее лечение. На словах.
Окрыленная старушка с «панацеей» от лишних килограммов вернулась домой. Стала применять «медикаменты», как рекомендовали в фирме. Но только гель для массажа вызвал у бердчанки сильнейший дерматит. А кредитный договор расстроил, когда она увидела, что вместе с процентами ей придется выплатить за покупку 130 000 рублей. В фирме-то это не увидела — забыла очки с собой взять. И тогда она пошла в организацию и написала претензию о некачественном товаре и желании расторгнуть кредитный договор.
На данную претензию потребителю не ответили. Дальше ее путь лежал в бердский отдел Роспотребнадзора.
— Договоры на приобретение товара прописаны правильно. На каждую продукцию есть ссылка на декларацию соответствия. На гель для массажа есть отдельный договор в виде чека. И в этом чеке прописано, что покупатель знает, из чего состоит гель, для чего он предназначен и самое главное — противопоказаний для использования геля на момент покупки у потребителя нет. И под этим утверждением есть подпись покупателя, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист-эксперт бердского отдела Роспотребнадзора Нигина Аласкарова.
В своей претензии бердчанка пишет «вы мне продали медикаменты», но на на товарном чеке написано, что гель относится к парфюмерно-косметическим средствам, а по правилам продажи отдельных видов товаров такая категория надлежащего качества не подлежит обмену и возврату. Чтобы его вернуть, нужно заключение экспертов, что товар некачественный, отметила ведущий специалист-эксперт. И аллергия на какой-то из препаратов не будет являться доказательством, что он не качественный. К тому же, БАДы тоже не являются лекарственными препаратами.
Прежде чем приобретать товар, нужно подумать, нужен ли он вам, и обязательно посоветоваться с близкими или родными. Оформляя кредитный договор, необходимо тщательно проверить информацию, на каких условиях вы берете ссуду, советует Аласкарова.
Поэтому стоимость покупки обошлась в 108 000 рублей.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/30/336606-sredstva-dlya-poxudeniya-na-130-000-rublej-kupila-pensionerka-v-berdske
Редакция! Ну вы что! Стоимость покупки может «составить» 108 тыс. А «обойтись» может только сама покупка.
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Точно. Тоже постоянно замечаю интересные обороты речи. Там хоть редактор то у них есть?
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Ну вот я и говорю что у пенсионеров достаточно денег,а то пишут на воде с хлебом живут. На голову больная худеть в 75 лет на бадах.
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Ну если у бабушки пенсионерки есть такие деньги на дурости, то какие проблемы? Голову то надо иногда включать. Лохотрон процветает во всю. Пока живут на свете ….. БАДы, пылесосы-всезасосы, чудо-сковородки, суперфильтры, приборы от всех болезней, люди, вы с ума посходили, ну как можно покупаться на эти наперстки
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Обогатились…с этими БАДами всех загонят в одно место.
А люди как овцы….
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Да уж. Такие бабки, самое интересное, вечно сами себе денег жалеют купить нормальной еды, одежды, в санаторий съездить полечиться. А на чудо-фуфло у них всегда деньги есть.
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Перед перспективой превратиться в красну_девицу -доброго_молодца редкий пенсионер устоит.
Разве что — ФАГ.
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Все пишут,что у пенсионерки деньги есть.Да головы у нее нет-четко сказано,что взяла кредит под приличные прценты.
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