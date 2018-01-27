Смертельно опасно кататься прицепленной к машине «ватрушке» в Бердске

Сотрудники бердского отделения ГИБДД рассказали, чем опасно катание на ватрушке, закрепленной за транспортное средство. Инспекторы называет это одним из наиболее опасных развлечений.

— Одно дело – административный штраф и совсем другое — гибель человека. В России довольно много случаев, когда люди, сидящие в ватрушке, при буксировке уходили под кузов машины или ударялись головой о препятствия, которых при совершении маневров избежать практически невозможно, — говорят в ГИБДД.

Оказывается, что опасность скрыта в самой «ватрушке». У неё небольшой вес, и поэтому в движении она легко может перевернуться, к тому же «ватрушка» слабо амортизирует при столкновении с препятствием, и человек, сидящий в ней, не может управлять траекторией своего движения, любая преграда на его пути может оказаться фатальной.

Так, например, 24 декабря житель Иркутска погиб, катаясь на «ватрушке». 20-летний иркутянин без прав сел за руль «Тойоты Королла». К автомобилю с помощью троса была прикреплена так называемая «ватрушка», где находился приятель молодого человека. В момент катания набравшая скорость «ватрушка» вылетела на полосу встречного движения и попала под колёса автомобиля «Тойота-Пассо». В результате аварии 22-летний парень получил травмы, от которых впоследствии скончался. В отношении водителя «Короллы» составлены административные протоколы за грубые нарушения правил дорожного движения. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

Мало кто знает, что такое развлечение является нарушением Правил дорожного движения. Если вас остановят сотрудники ДПС, то им придётся привлечь к административной ответственности как водителя транспортного средства, так и любителя экстрима.

Согласно ч. 2 статья 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», штраф за перевозку людей на тюбингах (ватрушках) составляет: для водителя транспортного средства — 1 000 рублей, а для человека, которому исполнилось 16 лет, находящемуся в тюбинге, согласно ч. 2 статьи 12.29 КоАП РФ, придётся заплатить административный штраф в размере 800 рублей.

В случае гибели человека, который находился на «ватрушке», водитель неизбежно будет привлечён к уголовной ответственности, вне зависимости от того, на городской дороге произошло ДТП или на проселочной.

Госавтоинспекция Бердска настоятельно рекомендует всем гражданам воздержаться от опасных для жизни и здоровья развлечений. Помните, что пренебрегая Правилами дорожного движения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и здоровье и жизни окружающих вас людей.