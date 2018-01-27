Покрылась льдом дверь подъезда из-за холода!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Жители Красного Сокола, 23 начинают замерзать!

Температура в квартирах дома №23 по улице Красный Сокол неуклонно снижается. В тамбурах четвертого подъезда дома батареи остыли полностью, дверь входная изнутри покрылась льдом (фото сделано автором 25.01.2018)

УК «Гурман» с октября 2017 г. по настоящий день ссылается на сбои в работе оборудования ЦТП- 18.

Несмотря на бесконечные просьбы жителей дома к техническому директору МУП «Комбинат бытовых услуг» Корниевской И.А. и к заместителю по ЖКХ г. Бердска Степановой Л.В. о необходимости обеспечить надлежащую работу оборудования ЦТП-18, — результатов нет.

Все только усугубляется.

По состоянию на 12.00 часов 26 января 2018 г. при температуре наружного воздуха минус 30°C , температура теплоносителя, подаваемого с котельной «Вега» 82,0°C, с ЦТП–18 – 74,0°C, а в подвальном помещении дома №23, находящегося в 30 метрах от ЦТП -18 температуря входящего теплоносителя уже снижена до следующих параметров:

В первом подъезде – 62,0°C

Во втором подъезде – 62,0°C

В третьем подъезде – 54,0°C

В четвертом подъезде термометр неисправен

Вот так руководство муниципального предприятия города и власть города Бердска во главе с Шестерниным Евгением Анатольевичем обеспечивают комфортную среду для проживания жителям города.

