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Недофинансирование ремонта дорог приведет к коллапсу в Новосибирской области

Эксперты рассказали депутатам о несоответствии «дорожных» расценок — для расчетов используются нормативы 2008 года.

26.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Недофинансирование ремонта дорог приведет к коллапсу в Новосибирской области

В Бердске активно ремонтируют дороги последние пару лет

Как сообщил РБК Новосибирск директор союза дорожных организаций Новосибирской области Александр Штапов, реальная ситуация по ремонту региональных дорог и цены не соответствуют действительности. «Сегодня территориальное управление автомобильных дорог, как региональный заказчик, и дорожные организации, занятые на содержании дорог, в своей работе используют постановление администрации Новосибирской области в устаревших ценах 2008 года. Уже 10 лет мы пользуемся устаревшими данными», — заметил Штапов.

Так, по словам Штапова, в постановлении нормативы финансовых затрат базируются на основе типа покрытия: щебень, асфальт, цементобетон. Такой расчет не учитывает важнейшие характеристики дорог: ширина и количество полос дороги, наличие ограждений, освещения и транспортных узлов. «Мы должны чистить снег исходя из дорожного покрытия, а не класса дороги. Но нам приходится делать наоборот — взамен шести метров асфальтовой дороги забираем еще по четыре с боков. Итого 14 метров, а платят как за шесть», — поясняет Штапов.

Эксперт уверен, что области необходимо поднимать нормативы до федерального уровня.

«По сравнению с федеральными автодорогами на региональные расценки в 4-7 раз меньше. Мы можем не строить, не реконструировать дороги, можно совсем бросить идею ремонта, но мы обязаны их содержать в надлежащем виде — без этого начнется коллапс», — считает Штапов.

Как сообщил РБК Новосибирск председатель комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев, отсутствие актуальных нормативов приводит к тому, что у подрядных организаций не появляется новая техника и ухудшается квалификация дорожников. «Зарплата в этой сфере уже давно не соответствует среднему уровню в области. В результате идут люди, которые не смогли устроиться на лучших условиях», — говорит Николаев.

Нет денег на дороги

По мнению Николаева, разрабатывая новые расценки, необходимо соотносить их с возможностями бюджета.

«На сегодняшний день региону необходимо гораздо больше денег на содержание, чем в принципе есть в дорожном фонде. Необходимо проработать план, в котором значимость и загруженность дорог будет ранжирована. Придется перераспределять те средства, которые у региона есть», — уверен Николаев.

Сейчас, по заявлениям Штапова со ссылкой на слова и.о. министра транспорта Анатолия Костылевского, области необходимо 13 млрд руб. на содержание дорог, но в данный момент выделяется всего лишь 4 млрд руб.

Дорожники рассчитывают, что в марте вопрос по увеличению нормативов будет выведен министерством транспорта на федеральный уровень. Сам Костылевский сообщал, что, по его мнению, перед увеличением необходимо провести инвентаризацию дорог, систематизировать данные, и лишь затем разработать региональные нормативы — на все это министерству понадобится минимум два года.


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