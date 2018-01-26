Сильнейшие борцы Сибири боролись в Бердске за путевку на первенство России

24 января в бердском спорткомплексе «Вега» завершилось первенство Сибирского Федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир собрал 250 сильнейших борцов со всей Сибири и стал главным стартом, на котором лучшие спортсмены получили путевки на первенство России.

Честь Бердска на крупном турнире отстаивал один борец – воспитанник спортивной школы «Олимп» (бывшая ДЮСШ управления образования) Данила Мирончиков.

В весовой категории 45 кг традиционно была высокая конкуренция – 15 участников. Данила занял 9 место, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта. Подготовил спортсмена Игорь Глотов.

Также на соревнованиях участвовал бывший воспитанник «Олимпа» — бердчанин Данил Сембаев. По рекомендации тренера борца перевели в спортивный клуб «Первомаец» и на турнире он представлял Новосибирск. В упорной борьбе Данил занял третье место. Спортсмен проявил все свои волевые качества и продемонстрировал красивую и зрелищную борьбу. При равном счете в последнем периоде Данил точно провел прием и выиграл за явным преимуществом – с перевесом в 4 балла. Первый тренер спортсмена – Алексей Зарецкий.

ОФКиС Бердска благодарит всех тренеров отделения борьбы спортивной школы «Олимп» за помощь в организации и проведении первенства Сибирского федерального округа среди юношей. Тренеры участвовали в судействе, подготовке оборудования, ковров, благодаря чему соревнования прошли на высоком уровне.