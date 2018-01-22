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Особенности выбора обуви на полную ногу

Выбор обуви на полную ногу всегда сопряжен с определенными трудностями.

22.01.2018 Фото: поради.pp.ua Нет комментариев

Особенности выбора обуви на полную ногу

 Это связано с тем, что выбранная модель не только должна быть удобной, она должна смотреться красиво и не полнить ногу. Большое количество качественной обуви представлено в интернет-магазине «Планета обуви»,  узнатьподробнее о моделях можно на главной странице сайта.

Нюансы выбора

На полных женских ногах лучше смотреться однотонная обувь темных насыщенных оттенков. Модели будут смотреться изящнее, если колготки будут подобраны в тон. При выборе каблука следует учитывать следующее:

  • Шпильки выглядят нелепо на пухлой ножке, кроме того на них легко потерять равновесие.
  • Аккуратная не массивная платформа или танкетка способна удлинить ногу, придать ей изящество.
  • Удобным для повседневной обуви станет устойчивый широкий каблук не выше 5 см.
  • Расширяют ногу визуально модели без каблука.

Для полной ноги подходящим вариантом является округлый носок. Скромные лодочки в этом случае в гардеробе модницы — очень уместны, они могут быть ярких оттенков. Не следует приобретать обувь, отягощенную броскими аксессуарами: пряжками, бляхами, бантами. На летних и демисезонных туфлях хорошо смотрится скромная шнуровка. Кроме того для межсезонья следует приобрести ботильоны с отворотом. Они при правильном подборе одежды станут настоящим украшением полной ноги.

Ответственно следует относиться к выбору сапог. Не рекомендуется выбирать модели с широким голенищем. Носить следует высокие сапоги с наличием шнуровки или с эластичными вставками, которая позволит регулировать обувь точно по ширине икры. На полной ноге великолепно смотрятся сапоги с голенищем гармошкой. Визуально такие модели скрадывают объем полной ноги, смотрятся очень стильно и модно. Подходящим вариантом являются сапоги из текстиля. Но существенным недостатком такой обуви является то, что они быстро теряют форму.

Учитывая выше приведенные рекомендации выбрать обувь для полной ноги несложно. Но самое главное помнить о комфортности. Обувь должна быть по ноге. При таком подходе женщина будет себя чувствовать уверенно, что позволить отвлечь внимание окружающих от особенностей своей фигуры.


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