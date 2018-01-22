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Сгорел дом на двух хозяев около военного городка в Бердске

Шестерых человек из горящего дома эвакуировали. Их в лютый мороз приютили соседи. Дом полностью уничтожен огнем.(ВИДЕО)

22.01.2018 Фото: vk.com/control_chr54 Нет комментариев

Сгорел дом на двух хозяев около военного городка в Бердске

Дом на ул. Целинной в Бердске сгорел полностью

Пожар на ул. Целинной в Бердска произошел в воскресенье, 21 января. К приезду пожарных жилой дом №8 на двух хозяев недалеко от военного городка был полностью объят пламенем.

Вместе с пожарными на место происшествия прибыли силы скорой помощи, полиции и спасатели.

Видео vk.com

В 22.30 в горевшем здании обрушилась крыша. По слова начальника бердского управления гражданской защиты Василия Пономарева, на пожаре люди не пострадали. В доме проживали две семьи. 6 человек эвакуировали. Их временно приютили соседи.

В то же время бердские пожарные тушили горевшую баню в Южном микрорайоне.

В понедельник в администрации Бердска будут решать, что делать с погорельцами. Вероятно, им предоставят жилье из маневренного фонда.

Напомним, что в момент пожара на улице стоял 30-градусный мороз. Утром 22 января мороз только усилился.


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